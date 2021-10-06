أمين "البحوث الإسلامية" يبحث التعاون مع مفتي كازخستان

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد الشيخ ناوريزباي اوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان، على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع عشر لأمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في العاصمة الكازاخية نور سلطان والمنعقد في الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2021.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجموعة من المحاور المهمة ومن أهمها: تدريب الأئمة والمفتين، وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وأمناء الفتوي.



من جانبه أبدى مفتي جمهورية كازخستان إعزازه وتقديره للجهود العالمية التي تقوم بها مؤسسة الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين بين الناس جميعًا، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على نجاح مؤتمر الإمام الفارابي الذي نظمه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة جمهورية كازخستان.

فضل الشهادة وفلسفة الحرب في الإسلام

تنطلق، الجمعة المقبلة، القافلة الدعوية المشتركة بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأ.د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية: إن تلك القافلة تنطلق إلى محافظة مدينة العبور لأداء خطبة الجمعة في المساجد الكبرى بالمدينة ولقاء المواطنين عقب أداء الصلاة، حيث تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وتضم 10 من علماء الأزهر والأوقاف.



وأوضح الأمين العام أن محاور حديث العلماء في القافلة تدور حول: فضل الشهادة، ومنزلة الشهيد، وفلسفة الحرب في الإسلام، مشيرًا إلى أنها تستهدف نشر المنهج الوسطي الذي يتبنَّاه الأزهر والأوقاف؛ لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.