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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل حربي يروي بطولة مقاتلين مسلمين ضحوا بحياتهم لإنقاذ قائدهم المسيحي

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

كشف عبده مباشر، المراسل الحربي، عن بعض تفاصيل حرب أكتوبر، قائلاً إنه شاهد قائد الفرقة "فؤاد عزيز غالي"  يقود المعركة من فوق الأرض، معقباً: "أي بدون موقع حصين، أو عربية مدرعة".  

وأضاف عبده مباشر في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "أنا شوفت في يوم 7 أكتوبر منظر، يعز على أي واحد ميسجدش لله ركعتين شُكر إنه شاف وتعامل مع ناس كويسة كده".

وأوضح المراسل الحربي قائلاً: "كان هناك هجوم مُعادي كثيف على امتداد محاور الهجوم الخاصة بـ الجيش المصري، حيث قامت دبابتان إسرائليتان بالهجوم على منطقة عبور الفرقة "رأس كوبري الفرقة" .. بالقرب من المنطقة التي يوجد بها القائد أحمد إسماعيل".

وتابع عبده مباشر قائلاً: "كان هناك جنديان مصريان شاهدا قُرب الدبابتين من القائد، وبالتالي سيتم تهديد حياة القائد، فقام أحدهم بوضع لُغم على صدره فحين تقوم الدبابة بالعبور من فوقه تنفجر قبل الوصول إلى القائد".

وأكمل المراسل الحربي قائلاً: "والآخر، ركض على رجليه وأخذ يضرب بـ "الأربجيه" الأرض الموجودة أسفل الدبابتين  حتى يقوم بتعطيلهم عن الوصول إلى منطقة القائد .. وبالفعل انتظر الجندي الدبابة المُعادية حتى اقتربت منه وضربها حتى انفجرت .. ولكن قبل أن تنفجر قام الجندي المُعادي بضربه بـ "الرشاش".

وعقب عبده مباشر قائلاً: "اتنين مسلمين بيحموا حياة قائد مسيحي بحياتهم، أي لإنقاذ أخيهم قائد فرقتهم .. الاتنين استشهدوا".

حرب اكتوبر قائد الفرقة فؤاد عزيز غالي صدى البلد موقع حصين عبده مباشر رعة

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