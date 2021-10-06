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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموقع الرسمي لبرشلونة يشيد برجال يد الزمالك

صدى البلد

أشاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني بمستوى لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك خلال مباراة الفريقين التي حسمها الفريق الكتالوني بنتيجة 36-32 في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" والمقامة بمدينة جدة السعودية في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري.
وتأهل برشلونة لنصف النهائي ليواجه بينيروس البرازيلي، بينما يلعب الزمالك على المراكز الترتيبية من 5 إلى 8 بمواجهة سيدني الأسترالي.
وقال موقع برشلونة في تقريره عن اللقاء: " عاد رجال كارلوس أورتيجا في النتيجة قبل الاستراحة وانتصروا على منافس قوي حتى النهاية".
وأتم: "سيلعب برشلونة في الدور نصف النهائي من سوبر جلوب، حيث نجح رجال كارلوس أورتيجا في التغلب على البداية السيئة بالمباراة،  وفازوا على الزمالك المصري 36-32 وهو منافسي قوي لم يستسلم في أي وقت.
ويمتلك برشلونة الإسباني حامل اللقب في آخر 3 نسخ- الرصيد الأكبر من التتويجات عقب فوزه بـ 5 ألقاب سابقة كانت أعوام "2013، 2014، 2017، 2018، 2019"، فيما يطمح الزمالك في معادلة أو كسر أفضل مركز له في البطولة وهو المركز الثالث والذي حققه في نسخة 2010.
وصعد الفارس الأبيض لمونديال الأندية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28 - 27، فيما تأهل البلوجرانا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره ألبورج الدنماركي بنتيجة 36 - 23.
وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكي وعمر الوكيل "بكار" ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن "دودو" ويحيى الدرع وعلي هشام نصر وحسن وليد قداح ومحمد علاء "لوكا" ومحمد بسيوني "مودي" وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان "هتلر" ووسام نوار وخالد وليد.
ويشارك في البطولة أندية "برشلونة الإسباني وألبورج الدنماركي وماجدبورج الألماني وسيدني يونفرسيتي الأسترالي وبينيروس البرازيلي وسان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي والدحيل القطري والوحدة والنور السعوديين بجانب الزمالك المصري.

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