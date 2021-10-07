عاجل
أخبار التوك شو.. مراسل حربي يكشف كواليس أسر قائد لواء إسرائيلي.. جهاز سيناء يوضح دور الدولة في التعمير بعد ملحمة العبور خالد فتحي: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام برشلونة.. وغياب التركيز سبب الخسارة مقدرتش تساعد بنت مش سامعة فتعلمت لغة الإشارة.. همس تترجم أفلام الكرتون إلى أطفال الصم والبكم أخبار السوشيال.. شوبير: حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي.. حمادة هلال يحتفل بذكرى نصر أكتوبر تقدم 5:0 في صدارة مباراة برشلونة.. الاتحاد الدولي لكرة اليد يتغزل في جماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقدم 5:0 في صدارة مباراة برشلونة.. الاتحاد الدولي لكرة اليد يتغزل في جماهير الزمالك

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

وجه الاتحاد الدولى لليد إشادة خاصة بجماهير نادي الزمالك خلال مونديال الأندية المقام هذه أليام بالسعودية بمشاركة 10 فرق منها كوماندوز الزمالك.


وكتب الاتحاد الدولى لليد عبر حسابه الرسمي: "انتظرنا طويلا لهذا - منافسة مونديال اليد مرة أخرى وآلاف المشجعين من الزمالك في الساحة يجعلونها تقريبا لعبة منزلية للجانب الأفريقي، بعدما تقدموا بنتيجة 5:0 في الصدارة في أول سبع دقائق ضد برشلونة".

وكان فريق كرة اليد بنادى الزمالك خسر من نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 36/32 فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.

ويلعب فريق يد الزمالك مع نظيره جامعة سيدنى الأسترالى فى الثالثة عصر الخميس، بعدما خسر الأبيض من برشلونة، ويتواجد االزمالك في المجموعة الثانية لتحديد المراكز من 5 إلى 10، ومعه الوحدة السعودي وجامعة سيدني الأسترالي.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد

الاتحاد الدولي لكرة اليد مونديال اليد نادي الزمالك السعودية جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

زيادة في سعر سوزوكي اسبريسو بالسوق المحلى

تدريبات شاقة.. أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس التحاقه بالجيش استعدادا لـ حرب أكتوبر

قبل غلق موسم الانتقالات .. حسم موقف ثنائي الزمالك

لماذا رقم 10؟ .. سر هدية محمد صلاح لـ موسيماني

فتاة المنصورة.. شقيقها يكشف كذبها وتضليلها بهذه الطريقة

علاج نزلات البرد بـ طرق طبيعية متعددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

مفيش منع.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان المتحدة للخدمات الإعلامية

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ