اللواء نصر سالم: مصر خاضت حرب أكتوبر من أجل السلام

قال اللواء نصر سالم ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن عنوان الاحتفالات العام الحالي هو العبور إلى المستقبل، مشيرا إلى أن الشعب المصري التف حول قيادته في فترة صعبة إبان حرب أكتوبر عام 1973.

وأضاف نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر خاضت حرب أكتوبر من أجل السلام، مؤكدا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمير سيناء أفضل قرار في التاريخ.

وتابع نصر سالم، أنه لم يكن متاحا إقامة سلام وأرض مصر محتلة، وهناك عدو يغتصب الأرض، مؤكدا أنه لكي نكون في سلام نحن في حاجة أن يكون هناك عدل.

هناك مشاريع عملاقة ومشروعات قومية

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن هناك مشاريع عملاقة ومشروعات قومية وطرق وغيرها يتم إقامتها بسيناء.



