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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

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مقارنة بين هيونداي سانتافي وكيا سورينتو فئة الـ SUV موديل 2021 في تونس

مقارنة بين هيونداي
مقارنة بين هيونداي سانتافي وكيا سورينتو فئة الـ SUV

تنتمي كلاً من النسخة هيونداي سانتافي و كيا سورينتو موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تلقي هذه الفئة إقبالاً كبيراً من أصحاب العائلات في الدول العربية، وخاصة دولة تونس، نسبة إلى أبعادها الهيكلية المناسبة، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

أداء المحركات

تتمتع سيارة هيونداي سانتافي موديل 2021 بمحرك ديزل، 4 سلندر ديزل، سعة 2200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 202 حصان، و305 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تستمد السيارة كيا سورينتو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2200 سي سي ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصان، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

المقصورات الداخلية 

تضم سيارة هيونداي مقصورة داخلية، بعدة خيارات عديدة بين عدة وضعيات قيادة مثل السبورت، والراحة، وسمارت، ولوحة عدادات ديجيتال بالكامل 12.3 بوصة ، شاشة تاتش جديدة 10.25 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية.

حملت السيارة سورينتو حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدام و قابلة للإمالة، مصابيح LED امامية و خلفية، وبها شاشة تاتش بمقاس 10.5 بوصه وتحتوى على نظام الملاحة، تحتوى عداد رقمي بشاشة معلوماتية بمقاس 12 بوصه. 

التجهيزات الخارجية

حصلت السيارة هيونداي سنتافي موديل 2021 على شبك أمامي واسع جديد مع مصابيح نهارية LED منقسمة على شكل T ومصابيح أمامية مبهرة، بالإضافة إلى جنوط 20 بوصة جديدة بعدد من التصاميم المختلفة، ومصابيح خلفية محدثة بشريط ضوئي خفيف.

جاءت السيارة كيا سورينتو موديل 2021 بعجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة، مع شبكة أمامية واسعة متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح أمامية انسيابية، و اقطاب ثنائية على جانبي السقف، و مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية.

عوامل الأمان

تضم سيارة هيونداي حزمة من  أنظمة السلامة والأمان داخل السيارة ، فتاتى بمراقبة النقطة العمياء ونظام تتبع مسارات الطريق وتجنب الاصطدامات الأمامية والخلفية، مع تحديث نظام الكروز كنترول الذكي وتقديم مساعد الركن الذكي والتحكم في السيارة عن بعد للأصطفاف.

تضم السيارة حزمة من وسائل الأمان و السلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و مستشعرات ركن، بالإضافة إلى برنامج التوازن عند المنحدرات، و نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، و برنامج التوازن عند المرتفعات، و برنامج تدعيم المكابح.

 

تبدأ أسعار سيارة هيونداي سنتافي موديل 2021 في تونس من 250 ألف دينار.

تبدأ أسعار سيارة كيا سورينتو موديل 2021 في تونس من 245 ألف دينار.

هيونداي كيا هيونداي سانتافى كيا سورينتو SUV

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