الزمالك: لو لعبنا أمام فريق غير برشلونة كنا سنصل إلى النهائي.. والأمر ليس متعمدا

يرى حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد لرجال الزمالك أن مواجهة نادي بخلاف برشلونة كان سيصعد بالفريق لنهائي كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية.

ونفى عبد الباري أن يكون الأمر متعمد خاصة وأن الإعلان عن القرعة كان قبل مواجهة السوبر الإفريقي المؤهلة للبطولة.

وقال عبد الباري عبر برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد: "لو واجهنا فريق غير برشلونة سنكون الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية".

وأضاف "المباراة كانت قوية جدا وانتهينا منها في العاشرة مساء بتوقيت السعودية وغدا نلعب مباراة أخرى في الرابعة عصرا".

ويلعب الزمالك أمام جامعة سيدني الأسترالي ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.

وتابع عبد الباري "بالطبع مباراة جامعة سيدني في المتناول وهو منافس أقل من برشلونة بكثير لكننا لعبنا مباراة بدنية قوية جدا أمام الفريق الإسباني وفي وقت متأخر".

وبالحديث عن صعوبة القرعة أوضح "هي ليست قرعة ولكن في الأغلب السنوات الأخيرة يواجه بطل إفريقيا بطل أوروبا في المباراة الأولى".

وبسؤاله عن تعمد ذلك ضد الزمالك اختتم تصريحاته "القرعة ليست متعمدة أو موجهة لأنها تمت قبل مباراة السوبر الإفريقي وكان من الوارد أن يلعب الأهلي ضد برشلونة".

ويشارك الزمالك للمرة الخامسة في تاريخه وكان أفضل مراكزه المركز الثالث عام 2010.