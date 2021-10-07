نادي زد يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة القناة بدوري القسم الثاني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد ، تدريباته مساء اليوم الأربعاء بملعب الشيخ زايد ، استعداد لمواجهة فريق القناة بملعب الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر ، ضمن منافسات دوري القسم الثاني للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وكشف اسماعيل يوسف المدير الفني للفريق ، عن عقد جلسات فنيه بصفه يوميه مع لاعبي الفريق ، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الماضيه ، أمام منتخب السويس والتي انتهت بفوز فريق زد بهدف دون رد ، واقيمت يوم الجمعه الماضي بملعب السويس ، ضمن منافسات مباريات دوري القسم الثاني للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وأشار تيجانا إلى عقده الجلسات الفنيه من أجل وضع بعض التعليمات الفنيه الخاصه بالمباراة المقبله ، وأنها تعد مباراة مهمة وصعبه ، وقال :" مواجهة فريق القناة صعبة ولكن فريق زد يستطيع حصد النقاط "، موضحا التركيز خلال الأيام الحاليه هو عنوان الفريق من أجل الفوز بجميع المباريات ، ونعمل دائما علي رفع اسم فريق زد ".

وأكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي زد ، على دخول الفريق لمعسكر مغلق غدا الخميس ، استعداد لمواجهة القناة يوم الجمعه ، وسيتم القاء محاضره فنيه خلال معسكر الفريق المغلق لوضع بعض التعليمات الفنيه والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراه المقبله.