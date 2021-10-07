تعيين محمد بيافوجي رئيسا للوزراء في غينيا

عين الرئيس الانتقالي الجديد في غينيا، الكولونيل مامادي دومبويا، الشخصية المخضرمة في مجال التنمية محمد بيافوجي رئيس وزراء انتقاليا، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الأربعاء.

وقال التلفزيون الحكومي نقلا عن مرسوم رئاسي إن بيافوجي (68 عاما) "المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، عُين رئيسا لوزراء المرحلة الانتقالية ورئيسا للحكومة".

وبتعيين بيافوجي الذي يفتقر إلى الخبرة الوزارية لتولي رئاسة الحكومة، يكون الكولونيل دومبويا قد اختار شخصا بعيدا عن السياسة الداخلية وخلافاتها، وفق ما أكدته وكالة "فرانس برس".

وتولى مامادي دومبويا، منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد، مطلع الشهر الجاري، للإشراف على فترة تأمل القوى الإقليمية أن تكون قصيرة للانتقال إلى الحكم الدستوري، بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، في الخامس من سبتمبر الماضي.

وجرت مراسم أداء اليمين في قصر محمد الخامس بالعاصمة كوناكري، في ظل غياب واضح لمعظم قادة دول غرب أفريقيا، الذين اتفقوا الشهر الماضي على فرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم.