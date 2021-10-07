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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم: هنا الزاهد الأقرب لي من بين هؤلاء.. وأستعد لـ «الملحد»

أحمد حاتم وهنا الزاهد
أحمد حاتم وهنا الزاهد

تحدث الفنان أحمد حاتم عن استعداده لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الملحد".

وقال أحمد حاتم، في تصريح لبرنامج et بالعربي، إن فيلم  "الملحد" صعب وخطوة مهمة ومسئولية كبيرة جدا نظرا للرسالة التي يناقشها الفيلم.

وأضاف أحمد حاتم: "كما أنني انتهيت من تصوير فيلم جديد مع الفنانة أسماء أبو اليزيد يحمل اسم  "قمر 14"؛ وسنبدأ تصوير فيلم آخر سنتعاون فيه معا أيضا وسيحمل "عاشق".

وعن الممثلة الأقرب إليه بين الثلاثي هنا الزاهد وأسماء أبو اليزيد وجميلة عوض قال: "هنا الزاهد أكثرهم قربا لي فهي أختي الصغيرة وبريئة وأكثر واحدة عملت معها".


وعبر الفنان أحمد حاتم عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "عروستي" الذي يعرض حاليا في دور العرض.


وقال  أحمد حاتم، في تصريحات لـ"صدى البلد": “الفيلم خفيف والجمهور أحب تفاصيله، وكواليسه كانت ممتعة ومليئة بالضحك مع حميلة عوض وكل فريق العمل”.

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أحمد حاتم: تنوع أدوار الممثل مهم حتى لايمل الجمهور.. وهذه سبب غيابي عن العرض الخاص

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مدير البحر.. أحمد حاتم ينشر صورة من كواليس فيلم عروستي


أحمد حاتم يكشف سبب غيابه عن العرض الخاص لفيلم عروستي

وكشف سبب عدم حضوره العرض الخاص للفيلم، موضحا أنه كان خارج البلاد وقتها ولم يستطع التواجد.

وعن خوفه من حصر المخرجين له في اللون الرومانسي، خاصة أنه قدم من قبل فيلم "قصة حب" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا قال: "هناك عدد من الأعمال التي أشارك فيها الفترة القادمة وأخرج فيها من اللون الرومانسي وعلينا أن ننوع أدوارنا حتى لا يمل الجمهور".

وأكد الفنان أحمد حاتم أن ارتباطاته الفنية أدت إلى تقليص عدد ساعات ممارسته للرياضة التي اعتاد عليها منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنه تمسك بفرصة العودة للتدريبات، خاصة أن هناك بطولات عالمية في السباحة لنفس مرحلته العمرية ويسعى لخوضها خلال الفترة المقبلة.


وأضاف الفنان أحمد حاتم، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "خلال الفترة الماضية كنت أمارس الرياضة باستمرار، سواء سباحة أو إسكواش أو كرة قدم أو أداء تمارين رياضية فى "الجيم"، لكن مع بداية العام وبسبب انشغالى بتصوير عدد من الأعمال الفنية تقلص وقت ممارستى للرياضة".

وأوضح أحمد حاتم أنه بدأ التدريب على رياضة السباحة خلال مرحلة الطفولة، بعد أن أتم عامه الرابع.


وتابع الفنان أحمد حاتم: “بدأت التدريب على السباحة من سن أربع سنوات بواقع 3 مرات يوميا، وظللت لمدة 12 عاماً لا أعرف سواها، وحين أتت الفرصة للعودة إليها مؤخراً، تمسكت بها لأن هناك بطولات عالمية لنفس المرحلة العمرية التى أمر بها وأسعى لخوضها خلال الفترة المقبلة”.


وكشف  الفنان أحمد حاتم عن سعادته بردود الفعل التى وصلته بعد دوره ضمن أحداث مسلسل “ليه لأ 2”.


وتابع أحمد حاتم: “أحببت شخصية صلاح التى جسدتها ضمن أحداث مسلسل ”ليه لا 2" للغاية لأنه شخص مضحٍ للغاية".

احمد حاتم هنا الزاهد الملحد فيلم الملحد قمر 14 أسماء أبو اليزيد جميلة عوض

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