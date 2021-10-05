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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم: تنوع أدوار الممثل مهم حتى لايمل الجمهور.. وهذه سبب غيابي عن العرض الخاص

صدى البلد

عبر الفنان أحمد حاتم عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "عروستي" الذي يعرض حاليا في دور العرض.


وقال في تصريحات ل"صدى البلد": الفيلم خفيف والجمهور احب تفاصيله، وكواليسه كانت ممتعة ومليئة بالضحك مع حميلة عوض وكل فريق العمل.

وكشف سبب عدم حضوره العرض الخاص للفيلم موضحا انه كان خارج البلاد وقتها ولم يستطع التواجد.

وعن خوفه من حصر المخرجين له في اللون الرومانسي خاصة وانه قدم من قبل فيلم "قصة حب" وحقق من خلاله نجاح كبير قال": هناك عدد من الاعمال التي اشارك فيها الفترة القادمة اخرج فيها من اللون الرومانسي وعلينا ان ننوع ادوارنا حتى لايمل الجمهور".

مدير البحر.. أحمد حاتم ينشر صورة من كواليس فيلم عروستي

أحمد حاتم: أسعى لخوض بطولة سباحة عالمية قريبا


أكد الفنان أحمد حاتم أن ارتباطاته الفنية أدت إلى تقليص عدد ساعات ممارسته للرياضة التي اعتاد عليها منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنه تمسك بفرصة العودة للتدريبات خاصة أن هناك بطولات عالمية في السباحة لنفس مرحلته العمرية ويسعى لخوضها خلال الفترة المقبلة.


وتابع الفنان أحمد حاتم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، خلال الفترة الماضية كنت أمارس الرياضة باستمرار، سواء سباحة أو إسكواش أو كرة قدم أو أداء تمارين رياضية فى "الجيم"، لكن مع بداية العام وبسبب انشغالى بتصوير عدد من الأعمال الفنية تقلص وقت ممارستى للرياضة.

وأضاف أحمد حاتم أنه بدأ التدريب على رياضة السباحة خلال مرحلة الطفولة، بعد أن أتم عامه الرابع.


وتابع الفنان أحمد حاتم: بدأت التدريب على السباحة من سن أربع سنوات بواقع 3 مرات يوميا، وظللت لمدة 12 عاماً لا أعرف سواها، وحين أتت الفرصة للعودة إليها مؤخراً، تمسكت بها لأن هناك بطولات عالمية لنفس المرحلة العمرية التى أمر بها وأسعى لخوضها خلال الفترة المقبلة.


وكشف  الفنان أحمد حاتم عن سعادته بردود الفعل التى وصلته بعد دوره ضمن أحداث مسلسل ليه لأ 2.


وتابع أحمد حاتم: “أحببت شخصية صلاح التى جسدتها ضمن أحداث مسلسل ” لية لا 2 "  للغاية لأنه شخص مضحى للغاية.
 

الفترة المقبلة بطولات عالمية الفنان احمد حاتم العودة للتدريبات فيلم عروستى العرض الخاص

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