رئيس فنلندا: لا توجد أي مؤشرات على انسحاب واشنطن من الناتو رغم تهديدات ترامب

قال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، اليوم الاثنين، إنه لا يرى أي مؤشرات على انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح ستوب، خلال جلسة نقاشية في مؤسسة بروكينجز للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، أنه على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن حلف الناتو بعد رفض دول الحلف مساعدة الولايات المتحدة في حربها مع إيران ومسألة مضيق هرمز، إلا أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستنسحب من الحلف بالفعل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف ستوب "لا تستهينوا بمصلحة الولايات المتحدة في البقاء منخرطة في التحالف".

وتابع الرئيس الفنلندي بقوله "من واجبي كرئيس لفنلندا محاولة إنقاذ الموقف وإقناع الأمريكيين بأنه بدون حلفاء، يصعب بسط النفوذ"، مشيرا إلى أن "تحالف الراغبين" سيعمل على ضمان فتح الممر المائي الحيوي "مضيق هرمز" بعد انتهاء الحرب.