ميس عبد الهادي.. طفلة أسعدت الجماهير بأشعارها عن الجيش في حضور الرئيس السيسي

حالة من الفرح والسعادة عبرت عنها الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من قيادات الدولة المصرية، والجيش، حيث بدأت حديثها قائلة: "في طريقي من فلسطين لمصر الحبيبة أول ما شفت الجندي المصري أقسم بالله حسيت بأمان وسعادة لا توصف، أنا فلسطينية فخورة أن الأمة العربية فيها جيش كجيش مصر العزيزة».

وألقت ميس عبد الهادي، قصيدة بعنوان «عزيز على القلب أكتوبر»، التي أثارت بها حماس الحضور، الذين أشادوا بها، كذلك أشاد بها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت مواقع البحث عقب ذلك مباشرة.

ميس عبد الهادي، تبلغ من العمر 11 عاما، وهي من أبناء قطاع غزة الفلسطيني وساعدتها موهبتها للمشاركة في أول مهرجان دولي للشعر العربي في تونس، لتصدح فيه باسم فلسطين، وبعثت خلاله رسالتها لكل سامع؛ أن أطفالاً بعمرها خلف أسوار العزلة تمسهم المواهب، ولكنهم يحتاجون لأجنحة أقوى من حصارهم، وبرعت بصوتها الجبلي في إلقاء الأشعار العربية.

ألقت ميس عبد الهادي أول قصيدة وهي في رياض الأطفال، وكانت المفاجأة بأنها تحمل على أكتاف الكبار، ويصفق لها بحماسة شديدة، وتبرق عينا والدتها بدموع الفرح، فأخذت بيديها وعلمتها ماذا يعني أن تواجه الجمهور، وأن تكون متميزة، واستمعت لنصائحها، مدركة أنها ستقودها إلى محطة أخرى في حياتها خارج رياض الأطفال، وبدأت مثلها تتعلم الشعر والإلقاء، وكيف تكون واثقة بنفسها رغم طفولتها وشغفها باللعب، وساعد ميس في ذلك، أنها نشأت في بيئة أسرية تهتم بالإنشاد، ولأنها الصغرى بين أفراد الأسرة، كان دلالها يغلب، وحنجرتها القوية لفتت انتباه الجميع، وتلقت التشجيع من أسرتها على الإنشاد.

وقالت ميس عبد الهادي، عقب احتفالية أمس التي تألقت فيها أمام الرئيس السيسي: “الكلمات التي ألقيتها أمام الرئيس كانت خارجة من قلبي”، مؤكدة أنها وهي قادمة إلي مصر وجدت بعض التعثرات ولكن عندما وصلت إلي الجانب المصري من المعبر وجدت كل شيء سهلا وميسرا.

وأضافت ميس عبد الهادي، خلال مداخلات هاتفية في العديد من البرامج: “أنا أحب مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم”، لافتة إلى أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات قوية منذ زمن طويل ودائما مصر سباقة وداعمة للقضية الفلسطينية.

وأوضحت ميس عبد الهادي أن الكلمات التي احتوتها القصيدة التي ألقتها أمام الرئيس السيسي ليست كلمات شعرية ولكنها نابعة من داخل القلب، لافتة إلى أن "أفارول الجيش المصري عندما نراه نكون سعداء جدا وفخر لنا أن نراه لأن كل عربي حر يجب عليه أن يفخر بالجيش المصري"، مشيرة إلى أنها بدأت في قراءة القرآن في طفولتها وبعدها درست الشعر ووالدتها نمت موهبتها، مؤكدة أنها تقتدي بالشاعر محمود درويش.