لمدة موسم .. الزمالك يجدد عقد أيمن حفني

جدد مسؤولو نادي الزمالك تعاقدهم مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض لمدة موسم جديد بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

وأكد مصدر مقرب من أيمن حفني أن أيمن وقع على عقود التجديد لنادي الزمالك قبل انتظام الفريق في معسكر برج العرب الأخير، مضيفا أن حفني وقع على بياض للزمالك في ظل رغبته في نهاية مسيرته مع كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قام بقيد أيمن حفني من قبل في القائمة الأفريقية للفريق بناء على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.



الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا:

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.