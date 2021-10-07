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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لقب الدوري الممتاز، كان سيُسحب من نادي الزمالك، حال مشاركة اللاعب الصاعد حسام أشرف مع الفريق في المسابقة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: "الزمالك تم حرمانه من القيد بسبب قصة تافهة، وهي توقيع اللاعب الصاعد حسام أشرف لأكاديمية في الكاميرون لتسويقه، ثم وقع بعد ذلك على عقود احتراف الزمالك، لتحصل الأكاديمية الكاميرونية بعد ذلك على حكم بحرمان الزمالك  من القيد، وهذه الأزمة منذ يناير 2021".

وتابع: "الزمالك لم يهتم بالقضية إطلاقا، ليحكم الفيفا بإيقاف اللاعب حسام أشرف 4 أشهر، وتغريم نادي الزمالك 4 ملايين يورو".

وأكمل: "حتى بعد القرار الصادر من الفيفا، كان أمام إدارة نادي الزمالك طلب حيثيات الحكم وتقديم استئناف على الحكم الصادر، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة، ليصدر حكم نهائي بحرمانه من القيد لفترتين متالتيتين مع تغريمه 4 ملايين يوور".

وأشار: "لو شارك حسام أشرف في أي مباراة مع الزمالك الموسم الماضي في مسابقة الدوري، كان سيتعبر الزمالك مهزوما، وسيخسر لقب الدوري".

وأضاف: "اللجنة الحالية بقيادة حسين لبيب بدأت العمل على جميع الملفات، وتواصل مجلس الإدارة مع الأكاديمية الكاميرونية، وتم عمل تسوية من خلال دفع 100 ألف يورو مقدم، ونفس المبلغ عقب انتهاء الأزمة رسميا".

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استطرد شوبير:" الأزمة إن الفيفا رفض هذه التسوية، لأن كان هناك فترات محددة لاستئناف الزمالك على الحكم، وقام بتحويل القضية إلى المحكمة الرياضية".

 3 سيناريوهات لأزمة القيد

أوضح شوبير:" اليوم آخر موعد للقيد، وفيه جلسة استماع في المحكمة الرياضية، ومن المقرر أن يصدر الحكم مساء اليوم، قبل ساعات من إغلاق باب القيد في مصر".

وواصل: "الزمالك لديه 3 احتمالات، الاحتمال الأول وهو الأسوأ باستمرار غلق باب القيد لفترتين، والاحتمال الثاني هو تخفيف العقوبة لفترة واحدة، والاحتمال الثالث وهو رفع العقوبة نهائيا".

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