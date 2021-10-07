"جولة في عقل إرهابي" .. ورشة عمل بمنظمة خريجي الأزهر

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورشة عمل أونلاين بالاشتراك مع فرع المنظمة بالصومال، تحت عنوان "جولة في عقل إرهابي"، شارك فيها عدد من الأئمة والدعاة من أبناء الصومال، وذلك للرد على ادعاءات المتطرفين في قضايا فكرية متعددة، على رأسها قضية الجهاد.

وأكد الأستاذ دكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة – رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن جماعات التطرف تحاول جذب الشباب من خلال الاستخدام الخاطئ للنصوص والأحاديث، وشرحها وفق فهمهم المغلوط.

وأشار المستشار العلمي للمنظمة إلى أن هؤلاء المتطرفين، أثروا على عدد من الشباب البريء، عن طريق تشويه الواقع وتوظيفه لتأكيد فهمهم المغلوط، كما أنهم يحاولون إقناع الشباب بأن الطريق الوحيد للوصول للجنة هو جهادهم المزعوم، ويستخدمون في ذلك عدة وسائل، ومنها بعض الإصدارات التي يحاولون نشرها وبها أفكار تتماشى مع أهوائهم وآرائهم الفاسدة، مستشهدين في ذلك بأجزاء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في غير موضعها الصحيح.

وحذر الدكتور الهدهد من ترك هذه البشائع دون توعية الناس وتبصيرهم بجرائم جماعات العنف في انتهاكهم لحرمة هذه النصوص وسفك دماء الأبرياء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض.

وفي الختام، تم طرح مجموعة من الأسئلة من أهمها: بيان موقف الإسلام من تجنيد جماعات العنف للأطفال، وقد أوضح الدكتور الهدهد الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وأكد أن هذه الجماعات مفسدون في الأرض يستحقون أنواع العقاب المنصوص عليها في سورة المائدة: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).