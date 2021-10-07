غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بمركز حوش عيسى

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على عدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدروس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بشن حملات لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أسفرت الحملة عن الآتي :-

- غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية

- التحفظ على ٢٢ شيشه داخل عدد من المقاهى إعدامهم من قبل المختصين بالوحدة المحلية

رفع 268حالة إشغال طريق في البحيرة

يذكر أن شدد محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة إزالة الإشغالات بشارع المقريزي، الكوبري العلوي، عبد السلام الشاذلي، مشتل كرم، الجيش، الجمهورية، الشريعة والقانون، فلاقة،عرابي الروضة،لكورنيش، الاتوبيس، أسفرت الحملة عن رفع 268 حالة إشغال ثابت و متحرك.

ويذكر أن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٥٧٠ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك من فروشات وكراسي وموازين عبارة عن ٢٤١ حالة بدمنهور وازالة ٣١٢ حالة اشغال وتحرير ٩ محاضر متنوعة بكفر الدوار وازالة حالة إشغال ١٧ برشيد، كما تم مصادرة ١١ شيشة بإدكو