أنغام تنشر صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة أنغام، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الانستجرام.

وعلقت أنغام، على الصور قائلة: “عوضني الوقت اللي انا عيشته من غيرك ف حياتي ..وكلام الحب اللي واحشني من صوتك يا حياتي”.

وتحيي النجمة أنغام، حفلا غنائيا كبيرا اليوم، الخميس، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

يقام الحفل برعاية جهاز مدينة حدائق أكتوبر تحضر أنغام الحفل بمصاحبة راندا رياض، مديرة أعمالها.

وتغني أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها منها “بلدى التاريخ، حاله خاصه جدا، بتوصفنى، سيدى وصالك، عمرى معاك، أكتب لك تعهد، عرفها بيا، ولادبلت، بعتلى نظره، أنا بعته كتير، نفس الشوق مهزومه، اتجاه واحد، حته ناقصة".