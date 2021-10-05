أنغام تشارك جمهورها صورة من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة أنغام صورة جديدة في أحدث ظهور لها من جلسة تصوير جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت جمهورها لجلسة تصوير جديدة لهذا العام، ولاقت تفاعلا كبيرا من محبيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالآتي: هلا بالجمال - متألقة - بنحبك.

وحرصت الفنانة أنغام، على تهنئة ابنها عمر بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت أنغام من خلال صورهما: "يا رب أحفظ عمري وروحي".

وأحيت الفنانة أنغام، حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.



وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.