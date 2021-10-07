عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: حل المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين الليبيين وزيادة المنح الدراسية

التعليم العالى
التعليم العالى

استقبلت الدكتورة رشا كمال رئيس الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين كلاً من الدكتور صالم الفويل وكيل وزارة التعليم العالي الليبية، والدكتور محمد بن غلبون ممثلاً عن إدارة البعثات بليبيا، والوفد المرافق لهما.


وتأتي الزيارة في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، وفى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشيًا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.


ناقش الجانبان بعض المشكلات التي تواجه الطلاب الليبين أثناء دراستهم في مصر، وآليات التغلب عليها.
وتناول اللقاء تقديم مقترح لبرنامج تنفيذي بين مصر وليبيا؛ لدعم التعاون بين البلدين، وحل جميع المعوقات التي تواجه الطلاب الليبيين، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لهم.

txt

اللجنة الوطنية لليونسكو تكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العربى الثانى للرياضيات

txt

ننشر نص قرار "التعليم العالي" بتعيين ممدوح مهدي قائما بأعمال رئيس جامعة حلوان


ومن جانبها  قدمت د. رشا عرضًا حول مميزات منصة الخدمات الجديدة "ادرس في مصر" والتسهيلات الكبيرة في عملية التقديم للطلاب، مضيفة أن مبادرة "ادرس فى مصر" تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات.


كما أكدت د.رشا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع جميع الدول الإفريقية الصديقة، وتقديم أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيدة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيا فى كل المجالات، وبخاصة العلمية والتعليمية والثقافية.


 ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديم الدعم  للطلاب ليتمكنوا من التقديم على المنصة، خاصة وأن مصر هي واجهتهم الأولى في الدراسة، وذلك للبيئة والظروف المناسبة، وطبيعة الحياة في مصر.
كما أشاد الجانب الليبي بالخدمات التي تقدمها منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين.

الدكتورة رشا كمال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين مبادرة أدرس فى مصر الدول الإفريقية الصديقة الطلاب الليبين

ترشيحاتنا

القائمة العربية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتعليم لغة الضاد في مدارس إسرائيل

بدء تشغيل مكتب رقمي لنيابات الأسرة بالعريش.. والقومي للمرأة يشكر النائب العام

التعليم : لا تراجع عن تنظيم طابور الصباح في جميع مدارس مصر

فرق خبرة ..شاهد بوستر فيلم دلال عبد العزيز.. وماذا قال محمد الشرنوبي

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع عمرو الحلواني

وزير الزراعة: فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها إلى الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ