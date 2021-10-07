التعليم العالي: حل المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين الليبيين وزيادة المنح الدراسية

استقبلت الدكتورة رشا كمال رئيس الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين كلاً من الدكتور صالم الفويل وكيل وزارة التعليم العالي الليبية، والدكتور محمد بن غلبون ممثلاً عن إدارة البعثات بليبيا، والوفد المرافق لهما.



وتأتي الزيارة في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، وفى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشيًا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.



ناقش الجانبان بعض المشكلات التي تواجه الطلاب الليبين أثناء دراستهم في مصر، وآليات التغلب عليها.

وتناول اللقاء تقديم مقترح لبرنامج تنفيذي بين مصر وليبيا؛ لدعم التعاون بين البلدين، وحل جميع المعوقات التي تواجه الطلاب الليبيين، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لهم.



ومن جانبها قدمت د. رشا عرضًا حول مميزات منصة الخدمات الجديدة "ادرس في مصر" والتسهيلات الكبيرة في عملية التقديم للطلاب، مضيفة أن مبادرة "ادرس فى مصر" تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات.



كما أكدت د.رشا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع جميع الدول الإفريقية الصديقة، وتقديم أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيدة بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيا فى كل المجالات، وبخاصة العلمية والتعليمية والثقافية.



ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديم الدعم للطلاب ليتمكنوا من التقديم على المنصة، خاصة وأن مصر هي واجهتهم الأولى في الدراسة، وذلك للبيئة والظروف المناسبة، وطبيعة الحياة في مصر.

كما أشاد الجانب الليبي بالخدمات التي تقدمها منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين.