التجارة والصناعة: 15.4% زيادة بالصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2021

قال ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الصادرات باعتباره أحد أهم موارد النقد الأجنبي.

وتابع جابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" هناك زيادة في معدلات نمو الصادرات المصرية، مضيفا لدينا طفرة في معدلات الصادرات في الربع الأول من عام 2021 تزيد بـ 15% عن الربع الأخير من عام 2020.

وأوضح متحدث التجارة والصناعة:" لا يوجد مصنع واحد توقف عن العمل خلال أزمة كورونا ، لافتا إلى أن هناك قائمة من المنتجات التي تزيد من قيمة الصادرات الأسمدة ومنتجات البلاستيكية والسلع الغذائية والملابس الغذائية والسلع الطبية ومواد البناء.

وأشار إلي أن أبرز الأسواق التي تصدر لها مصر الاتحاد الأوروبى والسوق العربى والولايات المتحدة والسوق الأفريقى الذى يعد أهم الأسواق التي نوجه السلع إليها، مؤكدا أن هناك 15.4% زيادة بالصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2021.