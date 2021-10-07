كسر مفاجئ في خط مياه طريق الجلاء بالإسماعيلية .. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاسماعيلية، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه منطقة الجلاء بمدخل قرية نفيشة البحرية.



وقالت إن الكسر، نتج عنه انقطاع مياه الشرب بنفيشة البحرية والقبلية.

من جهته وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف المجهودات لسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاحات لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق التي تأثرت بانقطاع أو ضعف لضعوطات المياه نتيجة للقيام بأعمال الإصلاح.



وأرسلت مياه القناة فرق عمل لمكان الحادث من أجل القيام بأعمال الإصلاحات وعودة الخدمة في اقرب وقت.



في سياق آخر، تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أعمال الاحلال والتجديد لخط طرد محطة مياه فايد الكبرى قطر 450 مم تحت اشراف المهندس أحمد على رئيس منطقة فايد ، وتم اعادة ضخ المياه لمدينة فايد بالكامل وكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد للخط المذكور والتى استمر العمل بها ما يقرب من ٣٦ ساعة متواصلة .



وأشار رئيس الشركة الى أن محطة مياه فايد الكبرى تتكون من مرحلتين هما مرحلة ٦٠٠ ل/ث ومرحلة ٨٠٠ ل/ ث لخدمة عدد من المناطق بمركز ومدينة فايد منها كوبرى السيل وكسفريت وفنارة العمدة وفنارة وقمة فايد وفايد والسعيدية . وسرابيوم ،لافتا الى أن الشركة قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع.



كما أشاد اللواء عبد الحميد عصمت بجهود الفرق الفنية بالمنطقة من أجل الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وذلك في إطار الحرص على تحقيق رضا المواطنين ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.



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