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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحمد السعدني يؤدى تمارين رياضية شاقة في الجيم

احمد السعدني
احمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر أحمد السعدني  خلالها وهو يمارس تمارين رياضية شاقة في صالة الجيم، وعلق أحمد السعدني ، على الصورة، قائلا “ الخميس بالليل تمرين فين أيام زمان”.

 
و يشارك أحمد السعدني في فيلم “200 جنيه”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.


أبطال فيلم 200 جنيه

"200 جنيه " بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ ، مي سليم  ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ،  عمرو عبدالجليل.

 

والفيلم من تأليف  أحمد عبد الله و إخراج  محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي. 

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IMG_٢٠٢١١٠٠٧_٢٠٠٢٠٣
IMG_٢٠٢١١٠٠٧_٢٠٠٢٢٢
IMG_٢٠٢١١٠٠٧_٢٠٠٢٢٢
الفنان أحمد السعدني تدريبات شاقة الجيم تمارين رياضية فيلم 200 جنية

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