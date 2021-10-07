الاطمئنان على سير العمل.. مدير مستشفى الصدر بـ الشرقية يتابع توافر الأكسجين

تفقد الدكتور محمد عبدالهادي حمودة مدير مستشفى الصدر منذ قليل جميع أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي تقديم الخدمة الصحية للمرضي وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم.

وأكد "عبد الهادي" أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة متابعة آليات سير العمل بشكل منتظم وعلي مدار الساعة تم تفقد سير العمل بأقسام العناية المركزة والمتوسطة لمتابعة حالة المرضى الصحية و مراجعة الأدوية اللازمة.

وأضاف مدير مستشفي الصدر أنه تم التأكد من وجود الاكسجين اللازم لهم و التأكد من سلامة المخارج الخاصة بالأكسجين والتأكد من انتظام سير العمل بهما ووجود الأطباء والتمريض على رأس العمل وكذلك وجود كافة المستلزمات الطبية والعلاجية.

كما تم المرور علي قسم العزل والتأكد من التسجيل الطبي الصحيح به والتأكد من تطبيق كافة قواعد السلامة والأمان والالتزام بالواقيات الشخصية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية ومتابعة آليات عمل التمريض وكذلك أداء الأكسجين وكفاءة توصيله كما تم متابعة سير العمل بقسم الاستقبال و التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية به و انتظام سير العمل به حفاظا على صحة و سلامة المرضى.

244685739_383273099999047_1659567030450713727_n

244688308_383272923332398_7193678733557904006_n

244698155_383273013332389_5234298920492410997_n

244716039_383272883332402_4004397217930567027_n

244727959_383273049999052_8465867433682550112_n