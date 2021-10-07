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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاطمئنان على سير العمل.. مدير مستشفى الصدر بـ الشرقية يتابع توافر الأكسجين

مدير مستشفي الصدر
مدير مستشفي الصدر بـ الشرقية يتابع توافر الاكسجين

تفقد الدكتور محمد عبدالهادي حمودة مدير مستشفى الصدر منذ قليل جميع أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي تقديم الخدمة الصحية للمرضي وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم.

 

وأكد "عبد الهادي" أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة متابعة آليات سير العمل بشكل منتظم وعلي مدار الساعة تم تفقد سير العمل بأقسام العناية المركزة والمتوسطة لمتابعة حالة المرضى الصحية و مراجعة الأدوية اللازمة.

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وأضاف مدير مستشفي الصدر أنه تم التأكد من وجود الاكسجين اللازم لهم و التأكد من سلامة المخارج الخاصة بالأكسجين والتأكد من انتظام سير العمل بهما ووجود الأطباء والتمريض على رأس العمل وكذلك وجود كافة المستلزمات الطبية والعلاجية.

 

كما تم المرور علي قسم العزل والتأكد من التسجيل الطبي الصحيح به والتأكد من تطبيق كافة قواعد السلامة والأمان والالتزام بالواقيات الشخصية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية ومتابعة آليات عمل التمريض وكذلك أداء الأكسجين وكفاءة توصيله كما تم متابعة سير العمل بقسم الاستقبال و التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية به و انتظام سير العمل به حفاظا على صحة و سلامة المرضى.

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الشرقية الصحة الأدوية المستشفى صحة الطب الأكسجين

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