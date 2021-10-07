محمد هنيدي يشعل أجواء معكم منى الشاذلي .. شاهد

شهد برنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، حالة من الفرح الشديد لحظة دخول الفنان محمد هنيدي الاستوديو.



وظل جمهور البرنامج بالهتاف :" هنيدي .. هنيدي" و الأخير تفاعل معهم بالقبلات و الترحيب و الضحك.



وقال الفنان محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معمك منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى أن حب الجمهور شئ كبير، والحمد لله.



وخلال الحلقة سيتحدث الفنان الكبير عن فيلمه الأخير الأخير الإنس والنمس الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.