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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: مسح حراري لجميع الطلاب قبل دخول المدارس غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عمل مسح حراري لكل الطلاب أثناء دخولهم المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد ، مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر لمنع التزاحم أثناء الدخول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم منع أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 من دخول الفصل في العام الدراسي الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 سيعزل في غرفة العزل بالمدرسة فورا ، على أن يتم استدعاء ولي أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة الاشتباه في إصابة الطالب بـ كورونا ، يتم فورا عزله منزليا لمدة اسبوعين على الاقل ، مع ابلاغ الادارة التعليمية والادارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

قررت وزارة التربية والتعليم ، إلزام جميع المتواجدون في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022  بـ ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يستثنى من ذلك التلاميذ دون سن الـ ١٢ سنة ، حيث أنهم غير ملزمون بـ ارتداء الكمامات في المدارس ، ويمكن ارتداء واقي الوجه “ الفيس شيلد”.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام جميع المتواجدون في المدارس بغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول.

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون هناك في كل مدرسة زائرة صحية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوقائية الموضوعة لمنع انتشار كورونا في المدارس.

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وحددت وزارة التربية والتعليم مهام الزائرة الصحية في المدارس فيما يلي :

  • الفحص البصري لجميع الطلاب في بداية اليوم وأثناء اليوم الدراسي
  • تقديم الإسعافات الأولية لحين وصول ولي الأمر في حالة ظهور علامات الإعياء على الطالب
  • إحالة الطالب المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي أو العزل بالمستشفى حسب حالته الصحية
  • إبلاغ الإدارة الصحية بأسماء وهواتف الطلاب المصابين لبحث ومتابعة حالتهم والمخالطين بهم
  • رفع الوعي بين الطلاب والعاملين بالمدرسة من خلال ندوات تثقيفية صحية تعطيها لهم في المدرسة

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 غدا السبت 9 أكتوبر 2021  في 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات جديدة للمديريات التعليمية ، في بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وفي ضوء ما توليه الوزارة من اهتمام باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقد تمثلت احدث تعليمات وزارة التربية والتعليم فيما يلي :  

- توزيع كافة اجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كافة المدارس داخل المحافظات بواقع 2 جهاز لكل مدرسة مع ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية كافة الكواشف للتشغيل.

- ايفاد مندوب مفوض من كل مديرية بموجب تفويض رسمي واذن صرف معتمد ومختوم ونموذج ١ مخازن لاستلام  اجهزة كاشف حرارة من مخازن الوزارة.

- توفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس مع التنبيه على السادة مديري المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حرصا على سلامة الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم: الدراسة ستكون منتظمة هذا العام في المدارس ، وسيتم تسجيل الحضور والغياب ، وسيتم عقد الإمتحانات داخل المدارس وليس في المنازل ، ولن يتم اللجوء إلى التقييم بالأبحاث هذا العام.

مسح حراري الطلاب المدارس العام الدراسي الجديد التربية والتعليم

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