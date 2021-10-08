شقيق الرئيس السادات: الشركات الأمريكية رفضت قرار نيكسون بإمداد إسرائيل بالسلاح خوفا من الدول العربية

قال اللواء محمد عفت السادات، شقيق الزعيم الراحل محمد أنور السادات، إن الشركات الأمريكية رفضت قرار الرئيس الأمريكي نيكسون بإمداد إسرائيل بالسلاح خوفا من المقاطعة العربية.

وأضاف "السادات"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر وهو يعلم عواقبه جيدا، ويعلم من يقف وراء إسرائيل".

وأشار اللواء محمد عفت السادات، شقيق الزعيم الراحل محمد أنور السادات، : "في حرب أكتوبر اشتركت مع مصر دول عربية كثيرة، منها قوات من الكويت وغيرها من الدول العربية".



توقيت العبور كتب على كراسة مدرسة.. سمير فرج يكشف تفاصيل خطة وموعد حرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن الرئيس محمد أنور السادات، كان من المفترض أن يقابل الرئيس السوري بشار الأسد في الصيف بمنطقة برج العرب، لكي يكشف عن موعد الهجوم وتحديد موعد حرب أكتوبر.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن رئيس هيئة العمليات، اللواء محمد عبد الغني الجمسي، بالتعاون مع اللواء صلاح فهمي، اختار يوم 6 أكتوبر لأنه سيكون عيد للإسرائيليين.

وتابع سمير فرج، أن موعد العبور والحرب كُتب على كراسة مدرسة وكان مكتوب عليها “حنان صلاح فهمي”، وكان مكتوب فيها كافة التفاصيل.

كان يحضن السلاح

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن "كل عسكري بعد النكسة كان يحضن السلاح والار بي جي على الجبهة ويرددوا أن العدو لن يعبر إلا على جثثهم ".