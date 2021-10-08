شقيق الرئيس السادات: بطل الحرب والسلام كان لا يسيء ولا ينتقم ممن أساءوا له.. فيديو

روى اللواء محمد عفت السادات، شقيق الزعيم الراحل محمد أنور السادات، علاقته بالرئيس السادات في مرحلة الطفولة، قائلا: "عندما كنت أرتكب خطأ كان الرئيس السادات يقول لي اطلع على ترابيزة السفرة ويضربني بالحزام".



وأضاف "السادات"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس محمد أنور السادات كان بينظر للشخص يعرف يحكم على الشخصيات ويعرف طبيعة كل واحد".



وأشار: "وإحنا أطفال الرئيس السادات كان يلقب أختي سكينة بالغلاباوية وطلعت صحفية، وأنا بالكوماندا وطلعت ظابط ورؤيته طلعت صح".



وأوضح: "بعد تخرجي من الكلية الحربية الرئيس السادات كان يناديني ويقول لي لف لمشاهدتي والتباهي بي"، مؤكدا: "الرئيس السادات كان لا يسيء ولا ينتقم ممن أساءوا له".