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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيق الرئيس السادات: بطل الحرب والسلام كان لا يسيء ولا ينتقم ممن أساءوا له.. فيديو

السادات
السادات

روى اللواء محمد عفت السادات، شقيق الزعيم الراحل محمد أنور السادات، علاقته بالرئيس السادات في مرحلة الطفولة، قائلا: "عندما كنت أرتكب خطأ كان الرئيس السادات يقول لي اطلع على ترابيزة السفرة ويضربني بالحزام".


وأضاف "السادات"،  خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس محمد أنور السادات كان بينظر للشخص يعرف يحكم على الشخصيات ويعرف طبيعة كل واحد".


وأشار: "وإحنا أطفال الرئيس السادات كان يلقب أختي سكينة بالغلاباوية وطلعت صحفية، وأنا بالكوماندا وطلعت ظابط ورؤيته طلعت صح".


وأوضح: "بعد تخرجي من الكلية الحربية الرئيس السادات كان يناديني ويقول لي لف لمشاهدتي والتباهي بي"، مؤكدا: "الرئيس السادات كان لا يسيء ولا ينتقم ممن أساءوا له".

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