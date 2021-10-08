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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلا هشام: تخوفت من المشاركة في "حكاية بدون ضمان" .. خاص

جلا هشام
جلا هشام

قالت الفنانة الشابة جلا هشام إنها تخوفت في البداية من المشاركة في حكاية بدون ضمان بسبب طبيعة الدور الذي تلعبه. 

تشارك جلا هشام في حكاية بدون ضمان ضمن قصص مسلسل إلا أنا، بدور فتاة تتسبب في المشكلات بين شقيقها وزوجته، وتتدخل في حياتهما الشخصية. 

وعن الانتقادات التي تتردد عليها على السوشيال ميديا، أوضحت جلا هشام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها تلعب شخصية فتاة ليست سيئة لكنها تعرضت لظروف في حياتها دفعتها للتصرف هكذا. 

وأشارت جلا هشام إلى أنها تعرضت لكثير من المواقف من الجمهور المتفاعل مع المسلسل الذين يربطون بين شخصيتها الحقيقية وأدوارها الشريرة .

حكاية بدون ضمان 

بدأت إذاعة حلقات حكاية “بدون ضمان” بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل، وتشارك في بطولته جلا هشام مع كل من هنادي مهنا وهاجر أحمد. 

تلعب جلا هشام دور هدير شقيقة الممثل إسلام جمال، الذي يلعب بدوره زوج هنادي مهنا، وما زال فريق العمل يعكف على انتهاء تصوير المسلسل. 

حكاية بدون ضمان من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتعد هذه المشاركة الأولى لجالا هشام في سلسلة قصص “إلا أنا”. 

شاركت جلا هشام في رمضان الماضي بدور ياسمين في مسلسل “خلي بالك من زيزي”، كما ظهرت بشخصية نهى في مسلسل “نجيب زاهي زركش”، وفي الوقت نفسه لعبت دور ماري في مسلسل “موسى”.

جلا هشام بدون ضمان إلا أنا هنادي مهنا خلى بالك من زيزى

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