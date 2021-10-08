دار الإفتاء: زواج المحلل باطل باتفاق جميع الفقهاء

أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي للزوج المحلل، قائلا:" هو زواج باطل".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،:" زواج المحلل بهذا الشكل من التحايل باطل وحرام باتفاق جميع الفقهاء، مؤكدا أن الرسول الكريم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وهو تيس مستعار كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام".

وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية،:" زواج المُحلل من أجل عودة الزوجة إلى زوجها الذي قام بطلاقها ثلاث مرات هو باطل وحرام شرعًا باتفاق جميع الفقهاء.

وأشار إلي أن مصير عودة الزوجات إلى أزواجهن بعد الطلاق من المحلل بالاتفاق بين الزوجة والمحلل حرام، موضحا:"لو جردنا هذا الاتفاق فالزواج الثاني واقع لأن الطلاق تم بصورة طبيعية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة للخروج بحكم بات.