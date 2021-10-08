كارتيرون يكشف مصير بن شرقي مع الزمالك وسر موافقته على تجديد عقده

كشف بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن مصير أشرف بن شرقي نجم الفريق مع اقتراب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكد كارتيرون في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن أشرف بن شرقي يحب الزمالك بشدة مشددا أن مفاوضات تجديد التعاقد بدأت من فترة بخلاف ما حدث مع فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق .

وأضاف أنه من الصعب حسم مصير بن شرقي حاليا خاصة وان هناك ظروف تؤثر في الأمر منها تلقيه عروض ذات مقابل مادي ضخم.

وأكمل أن مفاوضات تجديد عقد بن شرقي بدأت من فترة مشددا أنه من الصعب حاليا الكشف عن كواليس تلك المفاوضات.

وتابع أن الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض غياب أي لاعب مشددا أن إمام عاشور عوض رحيل فرجاني ساسي كما فعل الجزيري وحل محل مصطفي محمد

وعن تجديد تعاقده مع الزمالك فأكد أنه فضل الاستقرار لتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق مشددا ان خبرته في الدوري المصري مع وادي دجلة والأهلي من قبل ساهمت في نجاح تجربته مع العالم .