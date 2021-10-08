بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كرة القدم ليست مهمة حياتية، فنحن لا ننقذ أرواح الناس، فقط وظيفتنا جعل الناس ينسون مشاكلهم لمدة 90 دقيقه”، ذلك كان حديث المدرب يورغن كلوب، عن كره القدم ومدي أهميتها بالنسبه للناس.

مجرد الحديث عن كرة القدم، وهى تتنقل من قدم لقدم ،حيله جديده ،لخدع الشعوب،وبعدهم عن الواقع السياسي، والاجتماعي، الذي يعيشون فيه وهى توجد في يد السلطه لتتحكم فيها، بعيدا عن اعتبار كره القدم، وسيله تسليه مهمه، وصاحبه الشعبيه الأكبر في العالم.

نشأتها:

نشأت عام1863م، في إنجلترا عندما انفصلت كرة الرغبي، وكرة القدم، وتم تأسيس إتحاد كرة القدم في إنجلترا، وأصبح أول مؤسسة تهتم بشؤون اللعبة، وهي متصلة بكل نواحي الحياه السياسيه، والاقتصاديه، والاجتماعيه.

مصدر مهمة لكسب الأموال :

لم تعد هذه الساحه الخضراء التي يحكمها بعض قوانين اللعبه، مجرد ساعه ونصف، من التشجيع، أو المتابعة، بشغف والفرحه بالاهداف فقط، هذه المساحه تعتبر سوقا تجاريا، ومنظومه اقتصاديه، لكسب الأموال عن طريقها، بدايه من الشركات الرياضيه، والصحافة و اللاعيبين، والرعاه، وحتى بائع الشاي في المدرجات.

اذا تاملنا فى كلام المدرب الفني كلوب، عن أنها تنقذ أرواح الناس فتعتبر كرة القدم تنقذ بالفعل أرواح أناس، وتفتح بيوتهم، وتمدهم بالكثير من المال حتى يقدرون على العيش.

هى تعتبر آلة اقتصادية ضخمة، أصبحت تدور عجلتها مع مباريات كرة القدم، وقد شهد العقد الماضي تصاعداً كبيراً في حجم الأموال، التي تتدفق على صناعة كرة القدم سواء، من حيث ارتفاع حقوق البث التليفزيوني، أم تزايد أعداد جماهير المشاهدين، أم تصاعد الصفقات الإعلانية وتزايد الحرفية في مجال التسويق.

إعتماد الدول على كرة القدم :

هناك العديد من الدول التى تعتمد بشكل كبير على كرة القدم لتزويد الأرباح، فالمحافل الرياضيه أصبحت تحدث كل عام في كل مكان، وتجذب الكثير لها من المشاهدين.

فعندما ينتقل كادرس التصوير من المساحه الخضراء، الي تلك المقاعد المحيطه بالملعب، نري هناك عدد كبير من الناس هذا العدد هو آكبر بكثير من التجمع لمشاهده 90 دقيقه لانه المدرج الذي خرج منها جميع اللافتات الانسانيه، وعرض فيه الكثير من القضايا المهمة، وانشئ فيه روابط الاولتراس.

أهمية كرة القدم:

تقرب المسافات، تنشر الثقافات، أن كره القدم تعمل على تنمية العلاقات الاجتماعيه، فى الدول، والاسره الصغيره التي تجتمع لتشاهد المباريات عبر التلفاز، وهناك أيضا العديد من المواقف الانسانيه لهؤلاء اللاعبين، وهناك من عارض نظام وسلطه مستبده، وهناك من يقوم بالأعمال الخيرية سواء وهو يلعب الكره، أو بعد أعتزاله، اذا هؤلا اللاعبين ليسوا جنود، يعملون في منظومه يديرها نظام الحكم في بلد، لأنهم منا ومثلنا تماما.

علاقة كرة القدم بالسياسة :

لكرة القدم تتدخلات في الحياة السياسية، وأثار على العلاقات السياسيه بين البلاد، مثلا لقاء إيران والولايات المتحدة في فرنسا عام 98، ورغم الورود التي تبادلها الفريقان قبل المباراة، فإن السياسة كانت موجودة أثناء المباراة فالانتصار الإيراني، بهدفين لواحد كان مثيرآ لدرجة قال مرشد الجمهورية الإيرانية (علي خامنئي) أن إيران أذاقت العدو طعم الهزيمة مرة أخري.

حتى الصراع العربي الإسرائيلي كان له نصيب في الكأس، فغالبية الدول العربية أمتنعت عن بث مباراة إيطاليا، والبرازيل عام 82، رغم أهميتها لأن حكم المباراة كان إسرائيلياً.

يذكر أن خصصت قمة الاتحاد الأوروبي في أشبيلية، رسمياً لمناقشة قضية المهاجرين، وفعلياً كانت كأس العالم على أجندتها غير الرسمية، وأكثر الرؤساء بهجة كان المستشار الألماني (جيرهارد شرودر)، الذي تأهل فريقه إلى المباراة النهائية.

في النهايه كره القدم هو عالم خاص، لا يجب عليك أن تكون من عشاقه كي تحترمه، لا ننكر أن هناك من يستخدمها لخدع الشعوب، لكن ما نراهن عليه هنا أن نسبه ضئيلة جدا من يتم الهاءه وقد تقترب من الانعدام. كره القدم أكبر من مجرد وسيله تسليه.