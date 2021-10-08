إجراءات احترازية مشددة.. توافد الأطباء على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.. صور

بدأ منذ قليل، توافد الأطباء على لجان الاقتراع بـ النقابة العامة للأطباء بالقصر العيني، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، والتي تستمر اليوم الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

تشديد الإجراءات الاحترازية

وتشهد لجان الانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق إجراءات ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما وتم تقسيم المبنى إلى لجنتين، الأولى في الدور الأرضي، والأخرى والأخرى بصالة الاستقبال، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطباء.

وفتحت لجان الاقتراع بنقابة الأطباء، أبوابها لجميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في تمام التاسعة صباح اليوم.

بدء الانتخابات

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع، لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، فيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً للنقابة الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد إشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

إغلاق النقابة

وكانت نقابة الأطباء قررت توقف سير العمل، وإغلاق النقابة أمام أعضائها لمدة 4 أيام، اعتبارا من يوم أمس، الأربعاء 6 أكتوبر 2021، إلى يوم السبت المقبل 9 أكتوبر، وذلك بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء والتي من المقرر انعقادها غدا، الجمعة 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن تعود النقابة للعمل صباح الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر.