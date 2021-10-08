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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محافظ بورسعيد يلتقى بأطفال أهل مصر الثقافي للمناطق الحدودية

صدى البلد

 تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فى إقامة أسبوع الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية والقاهرة وبورسعيد، ضمن مشروع أهل مصر للأطفال، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

 

 حيث التقي اللواء أ. ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأطفال المشروع وقام بالترحيب بهم، ومناقشة أحلامهم وسؤالهم عن انطباعهم بالمشاركة فى الملتقى وأهم ما نال إعجابهم فى معالم بورسعيد، ليجب أحد الأطفال أن المحافظة بأكملها موثقة عناصر الحرب والعمليات الفدائية التى قام بها أهالى بورسعيد فداء للوطن، بالإضافة لأجواء الاحتفال الوطنية بذكرى النصر .

 

وفى المساء تواصلت الورش الفنية والثقافية، بعنوان "صورة ومعلومة" حيث نفذت سهام محمد مطوية مجسمة وصور عن معالم بورسعيد وأهم مزاراتها ومنها جزيرة تنيس، مبنى هيئة قناة السويس، النصب التذكاري، فنار بورسعيد، مسجد السلام، والكاتدرائية الرومانية، متحف النصر، المتحف القومى، قاعدة تمثال ديلسسبس، كنيسة سانت اوجينى.

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نفذت ايمان شوكت ورشة حكى عن "تاريخ قناة السويس وحفرها" والتى بنيت فى عهد الوالي محمد سعيد باشا بعدما رفضها الوالي محمد على باشا، كما أضافت أن قناة السويس أصبحت تربط بين الشرق والغرب.

وتعتبر مدينة بورفؤاد مدينة أفروأسيوية بديلا لرأس الرجاء الصالح، ولذا استمدت قناة السويس أهميتها التى تسببت فى العدوان الثلاثي على مصر، بينما تواصلت ورشة الحرف اليدوية فى تشكيل سجاد يدوى من خيوط الصوف، عمل شنط من الخرز ، ومجسمات من الأركت، بالإضافة رسم بالخشب القشرة على صناديق من الخشب، ورشة الرسم على الخزف وعمل كتب بالتقنيات المتعددة، بجانب ذلك يواصل المخرج عمرو حمزه بروفات المسرح، والملحن محمد مصطفى بروفات ورشة فنون الأداء.

 

جدير بالذكر أن تستمر فعاليات أسبوع الملتقى الثقافي الثالث أهل مصر  للأطفال حتى يوم ١٢ أكتوبر الجاري.

قصور الثقافة عادل الغضبان مشروع أهل مصر الدمج الثقافي أهل مصر للأطفال

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