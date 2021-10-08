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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل الأوقاف: الشهيد يرى كل ما يحدث له بعد الوفاة

محمد عيد كيلاني،
محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف

قال محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن حرب أكتوبر انتصار تاريخي، ودليل على قدرة الجيش المصري وعظمته، متابعا أن الشهيد قدم روحه ونفسه من أجل وطنه وأرضه.


وأضاف "محمد عيد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن كلمة الشهيد تعني الحاضر ومراقب لكل ما يدور حوله، والشهيد لا يشعر بـ ألم الموت، فهو حاضر ويشعر ويرى كافة الأمور التي تحدث له بعد الوفاة.

 

وأوضح أن اسم من أسماء الله الحسنى، وذلك تشريفا رائعا للشهداء، مضيفا أن رسول الله أكد أن من يقتل في سبيل الدفاع عن دينه وعرضه ووطنه فهو شهيد.

 


وأشار إلى أن منزلة الشهداء عند الله عظيمة، فهم أحياء عند الله ولهم فضل وثواب كبير.


واستطرد: “الله يغفر ذنوب الشهيد كافة مع أول قطرة دماء، كما أن الشهيد يرى منزلته في الجنة عند وفاته، كما أنه ينجى من عذاب القبر”.


 

وزارة الأوقاف حرب اكتوبر الشهيد منزلة الشهداء اخبار التوك شو

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