استعدادات المعاهد الأزهرية للعام الجديد.. تخصيص الحصة الأولى عن نصر أكتوبر والدراسة خمسة أيام أسبوعيا وتفعيل الغياب والحضور.. وخطة محكمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتقدمة والمحولة

استعدادات المعاهد الأزهرية للعام الجديد 2021-2022

طابور الصباح والحصة الأولى عن انتصار مصر في حرب أكتوبر

الدراسة خمسة أيام أسبوعيا وتفعيل الغياب والحضور

خطة محكمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتقدمة والمحولة إلى المعاهد

الإعلان عن مصروفات المعاهد العادية والنموذجية لكافة المعاهد

السماح لطلاب إعدادية التربية والتعليم بالالتحاق بالإعدادية الأزهرية

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، استعدادات بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 ، وسط اجراءات احترازية مشددة ، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأتم قطاع المعاهد الأزهرية، كافة الاستعدادات في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب والطالبات من مرحلة رياض الأطفال، وحتى مرحلة الثانوية الأزهرية، حيث تستقبل المعاهد طلابها صباح يوم الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر.

ونرصد في هذا التقرير كافة استعدادات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد



أولا : نظام الدراسة وضوابط الحضور



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه ستكون الدراسة في المعاهد الأزهرية ، خمسة أيام لجميع الطلاب من الأحد إلى الخميس بانتظام وسيبدأ طابور الصباح الساعة ٧:٣٠ السابعة والنصف صباحا.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على تسليم الكتب الدراسية على الفور والتأكيد على الطلاب وأولياء الأمور، ضرورة دفع المصروفات الدراسية ومعرفة ولي الأمر أن الأزهر لا يأخذ مصروفات الكتب إلا بالمعاهد النموذجية "كتاب اللغة الإضافية" وأن هذه المصروفات هي أنشطة للتلميذ وسوف يمنع التلميذ من هذه الأنشطة عند عدم دفع المصروفات وأيضا تحجب النتيجة الخاصة بهم.

كما نبه على تفعيل الأنشطة المختلفة (التربية الرياضية ، التربية الفنية ، المعامل ، الحاسب الآلي ، المكتبات ، حجرات الوسائط)

وشدد المعاهد الأزهرية، على نظافة الفصول يوميا وعدم ترك الأوراق خلف الأبواب، ومراعاة النظافة المستمرة للمعهد ونظافة دورات المياه والتطهير والتعقيم اليومي.

كما تقرر بأن يكون افتتاح طابور الصباح في أول أيام ‏العام الدراسي والموافق يوم الأحد 10 أكتوبر، بتحية العلم ‏والنشيد الوطني لجمهورية مصر ‏العربية، تعزيزًا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.‏

كما تقرر بأن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا ‏اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 ‏حرب النصر والعزة والكرامة.‏

وشدد قطاع المعاهد، على كل طالب وطالبة اتباع الإجراءات الإحترازية في ظل انتشار هذا الوباء وهي :

1 - ارتداء الكمامة للجميع

2 - إحضار المستلزمات الشخصية الخاصة

3 - عدم الشرب من زجاجة الآخرين

4 - عدم استخدام مناديل من الغير

5 - طابور الصباح سيبدأ الساعة السابعة والنصف صباحا ولن يسمح بالتأخير

6 - سيتم حصر الغياب من أول يوم في الدراسة

٧-سيتم تحصيل المصروفات الدراسية من أول يوم

ثانيا : خطة الأزهر لاستيعاب الأعداد الكبيرة



وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية ، تزامنا مع زيادة أعداد المتقدمين والمحولين من التربية والتعليم إلى التعليم الأزهري، وقبول جميع المتقدمين، بتنفيذ هذه الإجراءات لاستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري.

وكلف شيخ الأزهر، القيادات الأزهرية، بضرورة تقييم الوضع الحالي بالنسبة للفصول الشاغرة وتشغيل جميع الفصول المغلقة والاستغناء عن الفصول المخصصة للمعلمين وغرف تحضير المعامل والإداريين بكل معهد عن الحاجة إليها وإعادة توزيع وندب المعلمين وفق قانون المعلم (165) والأنصبة وفقا لدرجة كل معلم وذلك بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية يرأسها مدير الإدارة التعليمية وموجه أول كل مادة بالإدارة برعاي الموجه العام وذلك من واقع كل معهد على حدة.

وطالب شيخ الأزهر بضرورة رفع كثافة الصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال دون النظر للقوة الاستيعابية المرسلة لتنسيق رياض الأطفال، والصفوف الأولى بكل مرحلة والمرحلة التي تليها للمراحل المتعددة بالمبنى الواحد (55 طالب إلى 60 للمعاهد الغير متقدمة للاعتماد والجودة ، و50 طالب للمعاهد المتقدمة للجودة ، مع مراعاة سعة الفصول ومساحتها.

وكلف شيخ الأزهر، دمج غرف المكتبات والحاسب الآلي للمعاهد التي تعمل بمبنى واحد (مكتبتين لمكتبة واحدة ومعملين لمعمل واحد، وكذلك التخلص من العهد المكهنة وسرعة تنفيذ تعليمات الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بهذا الخصوص مع إصلاح المقاعد التي يمكن إصلاحها لخدمة العملية التعليمية والحفاظ على المال العام.

وشدد على اللجوء إلى نقل بعض صفوف المرحلة الإبتدائية إلى أقرب معهد له به صفوف شاغرة، وتشغيل المعهد على فترتين صباحية للصفوف الأولى من المرحلة، وكذلك معاهد الفتيات، ومسائي بالنسبة للصفوف المتأخرة للمرحلة التعليمة ومعاهد البنين.

ووفقا للبروتوكول الموقع بين التربية والتعليم، والأزهر الشريف، فإنه يمكن الإستعانة بمدارس تعمل لفترة واحدة.

ثالثا : خطة الأزهر لسد العجز في المرحلة الإبتدائية



ونظرا للإقبال الشديد على الإلتحاق بالأزهر الشريف ، ولحاجة العمل إلى سد العجز من المدرسين في المرحلة الإبتدائية فقد تقرر

1 - ندب المعلمون من المرحلة الإعدادية أو الثانوية لسد العجز في المرحلة الإبتدائية ندبا جزئيا في التخصصات التي بها عجز حسب حاجة العمل إليه لمدة عام دراسي بالتناوب ويكون الندب للاحدث فالأحدث بالنسبة للرجال على أن يبقى بمعهده الأصلي ولو يوما واحدا على الأقل.

2 - بالنسبة للسيدات يكون الندب لمدة فصل دراسي واحد طبقا للتعليمات المرسلة إلى المناطق.

رابعا : مصروفات المعاهد العادية



المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 49،05 جنيه

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 59،05 جنيه

المرحلة الثانوية: يتم سداد رسوم قدرها 72،05 جنيه



مصروفات المعاهد النموذجية بالفصول التمهيدية "رياض الاطفال"

كي جي 1 : رسوم قدرها 350 جنيه

كي جي 2 : رسوم قدرها 150 جنيه

مصروفات المعاهد النموذجية المرحلة الإعدادية



الصف الأول الإعدادي: يتم سداد رسوم قدرها 388،05 جنيه

الصف الثاني الإعدادي : يتم سداد رسوم قدرها 188،05 جنيه

الصف الثالث الإعدادي : يتم سداد رسوم قدرها 188،05 جنيه



مصروفات المعاهد النموذجية المرحلة الإبتدائية



الصف الأول الإبتدائي: يتم سداد رسوم قدرها 354،05 جنيه

الصف الثاني الإبتدائي: يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف الثالث الإبتدائي: يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف الرابع الإبتدائي: يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف الخامس الإبتدائي : يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف السادس الإبتدائي : يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

خامسا: التحاق طلاب العام بالإعدادية الأزهرية



من ناحية أخرى، أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلى المُعتَمَد من الأزهر الشريف للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨م وحتى الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٧م.

وأوضح قطاع المعاهد أنه يجب استيفاء الإجراءات المطلوبة في المدة المحددة، مع عمل حصر لأعداد الطلاب المتقدمين للقيد فى هذا البرنامج بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية بموافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م والراغبين فى الالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف.

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي:

1- ضرورة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

2-أن يتقدم ولى الأمر إلى الإدارة التابع لها بطلب التحاق.

3- أن يكون الطالب حاصلا على نسبة٧٠٪ من المجموع الكلى فى الشهادة الإعدادية العامة.

4-وأن يكون حاصلا على ٧٠٪ من مجموع درجات اللغة العربية.

5- يتقدم ولى الأمر بطلب التحاق فى المدة بدءا من غدٍ، الثلاثاء، وحتى الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

ويتم التحاق الطالب بأقرب المعاهد الأزهرية لمحل سكنه، مع ضرورة الالتزام بالحضور وفق القواعد المتبعة.

الأوراق المطلوبة:

1- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.

2- أصل الشهادة الإعدادية العامة.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- ٥ صور حديثة للطالب ٤×٦ ويدون عليها اسمه.

5- إقرار مُوَقَّع من ولى أمر الطالب بالموافقة على التحاق الطالب بالبرنامج التأهيلى المُعتمَد من الأزهر الشريف وفق القواعد والشروط المشار إليها سابقا.

سادسا : حصول معاهد أزهرية على ضمان الجودة والاعتماد



حصلت ثلاثة معاهد من منطقة الإسكندرية الأزهرية على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي ( روضة همام عبدالجواد، ومعهد برج العرب الابتدائي النموذجي، وفتيات محرم الإعدادي النموذجي.



وفي منطقة الغربية حصل على اعتماد هيئة الجودة والاعتماد بنسبة 100%للمعاهد ضمن خطة العام 2020-2021م وهم :-

معهد ابيار الابتدائي بإدارة كفر الزيات

معهد اللواء عادل عوض بميت يزيد الابتدائي بإدارة السنطة

معهد عبدالفتاح على الشافعى الابتدائي بشرشابة بإدارة زفتى

معهد الراهبين الابتدائي بإدارة سمنود

معهد فتيات محلة روح الاعدادى الثانوى بإدارة طنطا

معهد طوخ مزيد الابتدائي...إدارة السنطة التعليمية

روضة معهد سمنود الابتدائي...إدارة سمنود التعليمية

روضة معهد الحاج مصطفى البنا بميت حبيش البحرية...إدارة طنطا التعليمية



وفي منطقة الجيزة الأزهرية، حصل معهد البراجيل الاعدادي الثانوى بنين، علي شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وفي منطقة القليوبية الأزهرية ، تم اعتماد عدد ٨ معاهد للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة اعتماد ١٠٠٪ للعام الخامس على التوالى، ليرتفع إجمالى المعاهد المعتمدة إلى ٣٠ معهدا.



كما واصلت منطقة المنيا الأزهرية اعتماد معاهدها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي بحصول 5 معاهد على الاعتماد والتوثيق الرسمي من قبل الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم، هي : " روضتا القيس ببني مزار ، ملوي الجديدة ، فتيات سمالوط ع ، فتيات ديرمواس .ع ، منشأة دعبس الابتدائي " ليصل إجمالي عدد المعاهد الحاصدة للاعتماد والتوثيق 27 معهد على مدار الأعوام الماضية.



كما تم حصول معاهد منطقة المنوفية الأزهرية على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي "معهد روضة العربي النموذجى، معهد روضة قويسنا، معهد روضة أنصار السنة بالبتانون، معهد شبرا باص الابتدائي، معهد فتيات مليج الإعدادي.



وفي منطقة مطروح الأزهرية، حصل معهد بنين مطروح النموذجي الإعدادي الثانوي، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد.

سابعا : تدريب المعلمين في اللغة الإنجليزية



وأنشئ قطاع المعاهد الأزهرية، شراكة بين المجلس الثقافي البريطاني ، منذ أن بدأت في عام 2008 تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، نتج عنها تعاون كبير في عدد لا يحصى من أنشطة التعليم المؤثرة، مضيفة أننا اليوم يسعدنا توسيع نطاق هذا البرنامج لزيادة عدد المعلمين والمدربين المستفيدين من ورش العمل، ليصل إلى أكثر من 200 مدرب للمُعلمين وأكثر من 4000 مُعلم في جميع محافظات مصر ".

أسهم هذا التعاون في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتنمية مهارات المعلم ورفع كفاءته، الأمر الذي يعود بالنفع والإيجاب على مستوى الطلاب.