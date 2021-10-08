مسئولة تمويل بجمعية في سوهاج تختلس أقساط القروض

اعترفت بالسرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام مسئولة تمويل بإحدى الجمعيات، مقيمة بمحافظة سوهاج، بتحصيل أقساط قروضا من عملاء الجمعية وعدم توريدها لخزينة الجمعية والإستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق .

بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنها بإستغلال طبيعة عملها بالجمعية والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين وتوريدها لخزينة الجمعية.

وقامت بتحصيل أقساط قروض من (74) مقترض وإختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها للجمعية .. مما أضر بالمال العام .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.