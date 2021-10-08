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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على جهود صحة الشرقية لضبط أسواق الغذاء والدواء خلال شهر سبتمبر

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديريه الصحة وإدارتها المختلفة نحو إحكام الرقابة والسيطرة على الصيدليات العامة ومخازن وشركات توزيع الأدوية ومحلات المستلزمات الطبية المختلفة وكذلك التفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين وحرصا على صحتهم وسلامتهم .

 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشؤون الصحية لتوفير كافه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين علي المستشفيات والوحدات الصحية وخاصه كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة إلى قيام إدارة الصيدلة بالمديرية خلال شهر سبتمبر 2021 بشن حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ،، أسفرت عن تحرير 1430 محضر أدوية و 65 محضر غلق إداري و إلغاء 7 رخص لصيدليات مخالفه ، وكذلك قيام إدارة صحة البيئة بتحرير 22 محضر لمخالفة الاشتراطات البيئة.

 

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أوضح وكيل وزارة الصحة قيام إدارة العلاج الحر بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة  لعدد من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة للـتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها ورصد أي مخالفات وتم تحرير 38 محضر  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أضاف وكيل وزارة الصحة قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات تفتيشية على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين وكذلك مراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي ،،  حيث أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر ضبط و 1599 محضر جنح و سحب 3687 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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