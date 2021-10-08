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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما بحادث في القليوبية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة فى القليوبية بالتصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بخط 13 بعد كوبري بلتان دائرة مركز شرطة طوخ والإستعلام عن حالة 2 أخرين أصيبا في الحادث حيث جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها العام.

 

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تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مـأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين ومصابين بناحية خط 13 بلتان - إمياي، بعد كوبرى بلتان دائرة المركز.


على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية الأولى قيادة إبراهيم.م.إ، 45 سنة عامل توفي إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح تهتكي نافذ بالوجه من الجهة اليمنى وكسر مضاعف بالقدم اليمنى ونزيف بالأنف والفم والأذن ونزيف داخلى بالمخ والثانية قيادة محمد.ر.م 17 سنة عامل توفي إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح نافذ بالوجه وكسر بالجمجمة وجرح تهتكي بالركبة اليمنى.
كما أصيب عمر.ع.ع، 20 سنة، عامل، بجرح بالوجه بالجانب الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد.م.م، 18 سنة وكشفت التحريات أنه حال سير الدارجة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالدراجة الثانية أمامه فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها بالمواجهة مما أدى إلى حدوث إصابتهم وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها العام.

القليوبية طوخ مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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