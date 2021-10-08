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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"زراعة الوادي الجديد": التعاقد على محصول الذرة الصفراء بسعر 4500 جنيه للطن

وكيل وزارة الزراعه
وكيل وزارة الزراعه

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ إجراءات الزراعات التعاقدية لمحصول الذرة الشامية الصفراء وفقا لشروط مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة حيث جرى تحديد سعر شراء محصول الذرة الشامية الصفراء بسعر 4500 جنيه للطن بخلاف النقل، وعلى الراغبين من المزارعين توريد محصولهم يتم توقيع عقد توريد الذرة الصفراء بالإدارات الزراعية وذلك تحت اشراف مركز الزراعات التعاقدية.

 

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مركز الزراعات ابدي استعداده للتعاقد على شراء أى كمية، حيث تبلغ مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول الذرة الشامية بالمحافظة حوالى 27 ألف فدان، من المستهدف زراعته هذا الموسم بزمام أراضى المحافظة.

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وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت عن 3 مواقع فى نطاق محافظة الوادى الجديد، لتنفيذ حقول إرشادية بها لمحصول الذرة الشامية وذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة.

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن تلك الحقول الإرشادية تشرف عليها لجان متخصصة من مهندسى الإرشاد الزراعى تحت إشراف قسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى عمليات المرور الدورى على زراعات الذرة، لتوعية وإرشاد المزارعين بأفضل الأساليب العلمية المستحدثة لزيادة إنتاجية المحصول من الفدان.

 

وأشار الي  أن المواقع الثلاث تشمل تنفيذ 6 حقول بمركز باريس، وكذا 6 حقول بمدينة موط، بالإضافة إلى 6 حقول تابعة لإدارة القصر الزراعية بواقع 4 حقول إرشادية، وحقلين مشاهدة بكل منطقة.

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