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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسابق سيارات الإطفاء لإخماد حريق جراج في فيصل | شاهد

موقع الحريق
موقع الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل جراج بمنطقة فيصل حيث تم إخماد النيران قبل امتدادها للسيارات المركونة داخله ولم يسفر الحريق عن اية اصابات. 

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا باندلاع حريق بشارع فيصل بالهرم، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ والسيطرة على الحريق. 

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على الحريق بعد محاصرة النيران ومنع امتدادها الى السيارات حيث تم إخراجها من الجراج قبل امتداد النيران إليها. 

ونجحت القوات في منع وصول النيران لباقي العقار المتواجد به الجراج، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات او خسائر بشرية. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات لبيان سبب الحريق حيث قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الحريق وبيان أسبابه وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

موقع الحريق

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