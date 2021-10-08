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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز 5 أعضاء بالتزكية فd انتخابات نقابة الأطباء بالوادى الجديد

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهدت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الوادى الجديد، انتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية والنقابة العامة وممثل جنوب الصعيد بالنقابة العامة، حيث أجريت الانتخابات اليوم الجمعة بمقر النقابة الفرعية للأطباء بمدينة الخارجة تحت إشراف قضائى.

وأعلنت الدكتورة تهانى يونس، أمين عام النقابة الفرعية للأطباء بالوادى الجديد، فوز 5 أعضاء بالتزكية بواقع 3 أطباء تحت السن و2 من الأطباء فوق السن، وهم الدكتور أسامة عاشور سيد، والدكتور محمد أحمد ابراهيم، والدكتورة رشا عمر بشندي، تحت السن، والدكتور مؤمن معاذ، والدكتور محمود مهدى فوق السن.

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وتجرى الانتخابات لاختيار المرشحين للتجديد النصفى فوق السن وتحت السن بمجلس إدارة النقابة العامة بالإضافة إلى انتخاب ممثل أطباء جنوب الصعيد بالنقابة العامة.

وقال المستشار محمود حماد محمد المشرف على الانتخابات الفرعية لنقابة الأطباء بالوادى الجديد أن الانتخابات تجرى بلجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية للأطباء بمدينة الخارجة، وسط الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا وحماية الأعضاء اثناء التوافد للتصويت، موكدا على أن من لهم حق التصويت فى النقابة الفرعية تضم 485 طبيبا .

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