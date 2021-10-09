دعاء صلاة الصبح المستجاب لجلب الرزق.. ردده الآن

دعاء صلاة الصبح المستجاب لجلب الرزق.. الدعاء المستجاب أمر عظيم وفي قبول الله تبارك وتعالى رجاء وفيض كريم، ومع كل وقت يمر يبحث المسلم عن دعاء صلاة الصبح مستجاب يخاطب به الله عز وجل قبل أن يمضي في سعيه إلى رزقه، فيمن الله عليه من أبواب الرزق التي أخبر عنها المولى عز وجل في قوله:" وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُون"، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً".

دعاء صلاة الصبح المستجاب.. صلاة الصبح هي صلاة تتردد على مسامع المسلمين فبعضهم يراها صلاة الفجر، وآخرون يرونها صلاة الضحى، ويذهب البعض إلى تسميتها بصلاة الشروق، حيث بين مركز الأزهر للفتوى في إجابته على سؤال ما وقت صلاة الفجر؟، أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103]، وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس". "رواه مسلم".

دعاء صلاة الصبح المستجاب.. ورد في كثير من نصوص السُنة النبوية في فضل ذكر الله والدعاء في الصباح، فهو أحد السُنن التي حرص وحث عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لاغتنام فضل أذكار الصباح أو دعاء الصباح ، بل إنه -صلى الله عليه وسلم- شدد على ضرورة ترديد دعاء الصباح أو أذكار الصباح واستفتاح اليوم بها واغتنام فضله العظيم، فقد ورد النبي –صلى الله عليه وسلم- أن الحرص على دعاء الصباح وترديد أذكار الصباح عامة يكفي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية والأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن ، وما قد يتربص به من شر.

دعاء صلاة الصبح المستجاب.. ورد أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان ذات مرّةٍ يغدو ويأتي بعد صلاة الفجر وزوجته جويرية -رضي الله عنها- ماكثةٌ تذكر الله -تعالى- حتى طلعت الشمس، فلمّا رآها رسول الله على هيئتها منذ صلاة الصبح قال لها: «لقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليَومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

دعاء صلاة الصبح المستجاب.. ومن الأدعية المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي».

دعاء صلاة الصبح المستجاب



ويرصد لك موقع "صدى البلد" مجموعة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سبيلاً لإجابة دعوتك في هذا الوقت المبارك.

1- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا».

2- «لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

3- اللهم أني أسئلك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

4- اللهم إغفر لي وإرحمني وإهدني وعافني وإرزقني.

5- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه" رواه البخاري.

6- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر " رواه مسلم .

7- اللهم أني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

8- اللهم اغفر لي وإرحمني واهدني وعافني وإرزقني.

9- اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وإغنني بفضلك عنمن سواك.

10- اللهم أكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببالنا وإرزقنا من حيث لا نحتسب.

11- اللهم ما بشرنا بما يسُرنا وكف عنا ما يضرنا وإبعد عنا كل شئ يؤذينا.

12-حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلي الله لراغبون .

13- "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{26} تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ".