الصحة توضح أسباب تخصيص لقاح فايزر للفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما

أكد مصدر مسئول بهيئة الدواء المصرية، إنه تم إجازة استخدام لقاح فايزر للفئات العمرية من 16 إلي 18 عاما وذلك وفقاً لرخصة الاستخدام الصادرة من الهيئة.

ومن جانبها بعثت وزارة الصحة والسكان منشورا إلي الهيئات والجهات التابعة لها للإفادة بترخيص استخدام لقاح فايزر للفئات العمرية من 16 إلي 18 عاماً علي أن يكون التطعيم للفئات التي سجلت بالفعل علي الموقع الرسمي للوزارة وتلقت رسالة التطعيم.

كانت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، أكدت في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم استخدام لقاح فايزر للفئات العمرية من 16 إلي 18 عاماً علي أن يتم النزول بالفئة العمرية بناء علي توصيات المنظمات الصحية العالمية.

فايزر

أسباب تخصيص لقاح فايزر لتطعيم الفئات من 16 إلى 18 عام

ويرجع تخصيص لقاح فايزر للفئات العمرية من 16 إلي 18 عاماً ، بناء علي توصية من منظمة الصحة العالمية التي أكدت انه لم يُختبر اللقاح إلا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً. لذلك، لا توصي المنظمة في الوقت الحالي بتطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، حتى لو كانوا ينتمون إلى فئة معرضة لخطر شديد.

وأكدت منظمة العالمية إنه نظرا لمحدودية إمدادات لقاح فايزر، يوصى بإعطاء الأولوية للعاملين الصحيين المعرّضين بشدة لخطر العدوى ولكبار السن، بمن فيهم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.

ومن أبزر الأسباب التي منعت الصحة المصرية تطعيم تلك الفئات “ من 16 الي 18 ” عام خلال الفترة الماضية عدم توافر لقاح فايزر ، والمعدات المساعدة لتخزينه من ثلاجات تستطيع الوصول بدرجات الحرارة الي 70 درجة تحت الصفر

ما هي الجرعة الموصى بها؟

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يبدأ الأثر الوقائي للقاح فايزر في التكوّن بعد 12 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، غير أن اكتساب حماية كاملة يتطلب تلقي جرعتين من اللقاح، وتوصي المنظمة بأن تتراوح الفترة الفاصلة بين الجرعتين من 21 إلى 28 يوماً. ويلزم إجراء المزيد من البحوث لفهم الحماية المحتملة التي يوفرها اللقاح على المدى الطويل بعد تلقّي جرعة واحدة منه.

هل اللقاح مأمون؟

لقد أذنت المنظمة باستعمال لقاح فايزر-بيونتيك في حالات الطوارئ بموجب بروتوكول الاستعمالات الطارئة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وكانت المنظمة قد أجرت تقييما شاملا لجودة اللقاح ومأمونيته وفعاليته وأوصت باستخدامه لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما.

وتتولى اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات، وهي مجموعة من الخبراء توفر إرشادات مستقلة وموثوقة للمنظمة بشأن موضوع استعمال اللقاحات على نحو مأمون، تلقّي وتقييم التقارير عن أحداث المأمونية المشتبه فيها التي قد يكون لها أثر محتمل على الصعيد الدولي.