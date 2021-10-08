35 مرة .. المفتي : ذكر مصر في القرآن الكريم يعني أنها في عناية الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن إلقاء الرعب في قلوب الأعداء هو جند من جنود الله، لقوله تعالى “وسيلقى في قلوب الذين كفروا الرعب”.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر ذكرت في القرآن الكريم 35 مرة .

وتابع شوقي علام، أن هناك مصاهرة قوية تربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصر، مؤكدا أن ذكر مصر في القرآن الكريم يعني أنها في عناية الله.

نصر أكتوبر يحق للإنسان أن يفخر

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن، نصر أكتوبر يحق للإنسان أن يفخر ويحق لكل مواطن مصري أن يرفع رأسه عاليا.