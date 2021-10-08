شوقي علام: المشير طنطاوي شخصية متفردة وفارس نبيل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه نخوض الأن حربا ضد الإرهاب، مؤكدا أن تلك الحرب لا تقل عن حرب أكتوبر.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق"، أن المشير طنطاوي شخصية متفردة وفارس نبيل.

وتابع شوقي علام، أن هناك مصاهرة قوية تربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصر، مؤكدا أن ذكر مصر في القرآن الكريم يعني أنها في عناية الله.

نصر أكتوبر يحق للإنسان أن يفخر

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن، نصر أكتوبر يحق للإنسان أن يفخر ويحق لكل مواطن مصري أن يرفع رأسه عاليا.