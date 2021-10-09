أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 9- 10- 2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 12.36 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11.30 جنيه للشراء و 11.48 جنيه للبيع.



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.03 جنيه للشراء و 18.26 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.18 جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.80 جنيه للشراء و 16.95جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف كرون دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 2.42جنيه للشراء و2.45جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.84جنيه للبيع .



استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.77 جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .



اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 13.99 جنيه للشراء و 14.12جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.44جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر.