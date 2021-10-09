رمى ابنه وقال اطلع يا سطا .. هنيدي يحكي قصته مع الميكروباص

قال الفنان سليمان عيد، إنه يعرف الفنان محمد هنيدي منذ وقت طويل و كان ساكن معه في نفس المنطقة، قائلاً:" أتعرفنا في الجامعة و أول مرة أشوفه كان مع عمرو عبد الجليل وواحد صاحبنا وافتكرته أخوه الصغير" .

وحكى سليمان عيد خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، قائلاً:" أن " محمد هنيدى حكى حكاية مش قادر انساها حتى الأن، عندما كان راكب ميكروباص وراكب قدامه رجل و مراته و ابنه ده قعد يعيط فالراجل زهق من ابنه، فا مسكه و فتح الباب و ألقى به في الشارع و قال اطلع ياسطا".

من جانبه رد الفنان محمد هنيدي، قائلاً:"تحت بيتنا موقف الميكروباص كل يوم بركب ميكروباص لحد الجامعة فـ كل يوم ليا حكاية مختلفة".

واوضح محمد هنيدي، أنه كان في كلية حقوق و كان معه الفنان خالد الصاوي و المؤلف أحمد عبدالله و الفنان خالد صالح و طارق عبد العزيز و مجموعة كبيرة أخرى من الممثلين .

وأضاف سليمان عيد الفنان خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنان محمد هنيدي فتح لكل جيلنا فرص في التمثيل و أنه وش السعد على كل الجيل بتاعنا.

ذكر الفنان محمد هنيدي، إن معظم عائلته كانوا ضباط بالشرطة، وانه كان يتمنى الانضمام لـ كلية الشرطة.

وأضاف محمد هنيدي، أن خاله وقف بجواره، وعندما علم برغبته فى الانضمام لـ كلية الشرطة ظل يضحك.



ولفت إلى أنه ظل يتدرب على يد شخص يدعى عم صلاح ، معلقًا :" كان بيدربنى ويخلينى أشيل حديد ثقيل، وبابا كان بيقوله هتقصر الواد".



ودخل هنيدي فى حالة ضحك على التعامل معه فى الاختبارات، وقال :" أول ما الضابط شافنى قالى تعالى ده هيخلص على طول".



ولفت إلى أنه لحطة الدخول على مقاس الطول، قام بخفض المقاس كثيرًا، وقال له صعب تدخل كلية الشرطة، أنت محتاج استثناء من رئيس الجمهورية.