عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمى ابنه وقال اطلع يا سطا .. هنيدي يحكي قصته مع الميكروباص

محمد هنيدي
محمد هنيدي

قال الفنان سليمان عيد، إنه يعرف الفنان محمد هنيدي منذ وقت طويل و كان ساكن معه في نفس المنطقة، قائلاً:" أتعرفنا في الجامعة و أول مرة أشوفه كان مع عمرو عبد الجليل وواحد صاحبنا وافتكرته أخوه الصغير" .

 

وحكى سليمان عيد خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، قائلاً:" أن  " محمد هنيدى حكى حكاية مش قادر انساها حتى الأن، عندما كان راكب ميكروباص وراكب قدامه رجل و مراته و ابنه ده قعد يعيط فالراجل زهق من ابنه، فا مسكه و فتح الباب و ألقى به في الشارع و قال اطلع ياسطا". 

 

من جانبه رد الفنان محمد هنيدي، قائلاً:"تحت بيتنا موقف الميكروباص كل يوم بركب ميكروباص لحد الجامعة فـ كل يوم ليا حكاية مختلفة".

 

واوضح محمد هنيدي، أنه كان في كلية حقوق و كان معه الفنان خالد الصاوي و المؤلف أحمد عبدالله و الفنان خالد صالح و طارق عبد العزيز و مجموعة كبيرة أخرى من الممثلين .

 

وأضاف سليمان عيد الفنان خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنان محمد هنيدي فتح لكل جيلنا فرص في التمثيل و أنه وش السعد على كل الجيل بتاعنا.

 

ذكر الفنان محمد هنيدي، إن معظم عائلته كانوا ضباط بالشرطة، وانه كان يتمنى الانضمام لـ كلية الشرطة.

وأضاف محمد هنيدي، أن خاله وقف بجواره، وعندما علم برغبته فى الانضمام لـ كلية الشرطة ظل يضحك.


ولفت إلى أنه ظل يتدرب على يد شخص يدعى عم صلاح ، معلقًا :" كان بيدربنى ويخلينى أشيل حديد ثقيل، وبابا كان بيقوله هتقصر الواد".


ودخل هنيدي فى حالة ضحك على التعامل معه فى الاختبارات، وقال :" أول ما الضابط شافنى قالى تعالى ده هيخلص على طول".


ولفت إلى أنه لحطة الدخول على مقاس الطول، قام بخفض المقاس كثيرًا، وقال له صعب تدخل كلية الشرطة، أنت محتاج استثناء من رئيس الجمهورية.

سليمان عيد الفنان محمد هنيدي الإعلامية منى الشاذلي اخبار التوك شو خالد الصاوي خالد صالح

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن 26 ألف لقاح كورونا ملقاه بجوار ترعة بالمنيا

189 ألف إسترليني .. عائدات محمد صلاح عن كل منشور عبر أنستجرام

روحت متشال.. محمد هنيدي يروي موقف كوميدي تعرض فيه للضرب

مدير منتخب ليبيا: محمد صلاح لاعبا عالميا ومباراة الإثنين بدون جمهور

فى عيد ميلاد صفاء أبو السعود .. حقيقة إمتلاكها طائرة خاصة وابنة شقيقتها فنانة مشهورة

دعاء المذاكرة وعدم النسيان .. كلمات تسرع الحفظ والفهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد أسد يخرج من حمام عمومي ويفاجئ المارة|فيديو

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ