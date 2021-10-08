ركزي على الشعر.. محمد هنيدى يمزح مع منى الشاذلى على الهواء

قال الفنان محمد هنيدى ، إن عند التحاقه بمسرح الجامعة كانت كلية الحقوق الذى التحق بها تختص بالأعمال الدرامية " تراجيدى " فقط مقارنة بكلية التجارة التى كانت تشتهر بتقديم الأعمال المسرحية الكوميدية .



وداعب محمد هنيدى ، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc مع الاعلامية منى الشاذلى معقبا " ركزى على الشعر يا منى " بإشارة منه لوجود شعر فى رأسه ووسامته أيام الجامعة وذلك عندما عرض صورة له تجمعه بفريق مسرح كلية الحقوق حيث ضمت الصورة الفنان خالد الصاوى ، خالد صالح ، المؤلف أحمد عبد الله .



وأشارمحمد هنيدى إلى أن أول عمل مسرحى قام بتقديمه بمسرح كلية الحقوق كانت مسرحية " العادلون " وجسد خلالها دور مسجون عمره 85 عام وهو الأمر الذى أزعجه كثيرا حتى نجح بتقديم اعمال كوميدية .



وقد شهد برنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، حالة من الفرح الشديد لحظة دخول الفنان محمد هنيدي الاستوديو ، وظل جمهور البرنامج بالهتاف :" هنيدي .. هنيدي" و الأخير تفاعل معهم بالقبلات و الترحيب و الضحك.

