أبرز تصريحات محمد هنيدي مع منى الشاذلي.. اشتريت شقة بـ 10 جنيهات وقصر قامتي منعني من الالتحاق بكلية الشرطة

محمد هنيدي لـ منى الشاذلي:

كان نفسى ألتحق بكلية الشرطة بس قصر قامتى منعني.

قصر قامتى فى الوقت الحالى أص

بح أمر عادى “ موضوع مبقاش يقلقني”.

أشتريت شقة بـ 10 جنيهات فى بداية عمله فى الفن

يتأثر على الهواء أثناء حديثه عن الأعمال الأكشن.

جميع أعمالى أكشن وتفوقت على نجوم العالم الرياضيين بأختبار حارس ريبورت.

جميع المشاهد بـ فيلم فول الصعين العظيم حقيقية و به أصعب لحظات حياته

أسرتى أصبحت تظهر معى فى المناسبات بعد كبر سنهم.

يحب التواصل مع الجميع عبر السوشيال ميديا.

فيلم مبروك أبو العلمين حمودة من أفضل الأعمال التى قدمها.

رد فعل غريب بعد مشاهدة طفلة بـ الأستوديو شبيهة له

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج “ معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وكشف تفاصيل هامة عن عمله فى فيلم فول الصين العظيم، وأصعب المشاهد فى حياته، وتفاصيل التقدم لـ كلية الشرطة، وما حدث معه وقت الاختبارات.

تعرف على سبب بكاء محمد هنيدي على الهواء مع منى الشاذلي|فيديو





بكى الفنان محمد هنيدي، من الفرحة، خلال حواره ببرنامج “ معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك فى أثناء الحديث عن المشاهد الأكشن التى قدمها.

وأوضح أنه جميع أعماله أكشن، وظل يضحك على المواقف التى حدثت معه أثناء تصوير فيلم فول الصين العظيم فى تايلند.

لماذا يتفاعل محمد هنيدي على السوشيال ميديا.. تفاصيل





علق الفنان محمد هنيدي، على تفاعله على السوشيال ميديا:" وقال فى ناس مش بنشوفهم و بنحاول نتواصل معهم عبر السوشيال ميديا".

ولفت إلى أنه يحب السوشيال ميديا، ويتفاعل مع جميع النجوم.

قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



بعد عرض صعيدي في الجامعة الأمريكية.. اختبأ في محل ملابس حريمي بسبب الجماهير.. تفاصيل





تحدث الفنان محمد هنيدي، عن موقف له فى بداية عمله فى الأعمال الفنية، وتحديدًا صعيدي فى الجامعة الأمريكية وقال: " كنت بتمشي فى يوم وكان الفيلم بيتعرض، وكان فى نفس الوقت حفلة للفنان عمرو دياب فى الحفلة بها مليون شخص، والجميع ظل يجري خلفه".



ولفت إلى أنه اختفى فى محل ملابس حريمي، والمواطنين قاموا بتكسير المحل، وصاحب المحل قام بحمايته، بعد أن حملنى أحد المواطنين على كتفه.



ودخل الجميع فى حالة ضحك شديد على موقف هنيدي، وتعامل الجمهور معه.

محمد هنيدي لما راح يقدم في كلية الشرطة .. شاهد ماذا حدث معه





قال الفنان محمد هنيدي، إن معظم عائلته كانوا ضباط بالشرطة، وانه كان يتمنى الانضمام لـ كلية الشرطة.

وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج " معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن خاله وقف بجواره، وعندما علم برغبتى فى الانضمام لـ كلية الشرطة ظل يضحك.



ولفت إلى أنه ظل يتدرب على يد شخص يدعى عم صلاح ، معلقًا :" كان بيدربنى ويخلينى أشيل حديد ثقيل، وأبايا كان بيقوله هتقصر الواد".

شقة بـ 10 جنيهات.. محمد هنيدي يتحدث عن مواقف مهمة في حياته





قال الفنان محمد هنيدي، إنه قام بشراء شقة فى العجمي بـ 10 جنيهات، موضحًا أنه كان يتمنى الحصول على غرفة، وكرم ربنا عليه وفر له شقة بـ 10 جنيهات.



ولفت هنيدي إلى أنه فى أثناء سيره فى الشارع، ومعه أحد الأصدقاء، قال له إنه يمتلك شقة دور أرضي، وعرض عليه الشراء، وبعد أن أكد له انه لا يمتلك أموالا حصل على 10 جنيهات وكتب له الشقة، وبعد ذلك قام بتقسيط ثمن الشقة.



وتحدث عن موقف مرعب له أثناء شراء فيلا، وقال " كان معايا الفنان محمود عبد الغفار، وكنا نتحدث عن شراء فيلا وقال إنه يعلم مكان فيلا، وعندما ذهب معه هو و زوجته وجدها مغلقة".

محمد هنيدي يتفاجأ بطفلة شبيهة له.. شاهد الرد





تفاجأ الفنان محمد هنيدي على الهواء، وذلك عندما شاهد طفلة صغيرة فى عمر العام والنصف، تشبه له تمامًا.



وقال هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي،: "يا قلبي دى شبهى وأنا صغير.. وأرسل هنيدي لها القبلات".



وتابع: "والله شبهي، جدًا، وأنا سعيد جدًا بها".



محمد هنيدي عن قصر قامته: الموضوع ده مبقاش يشغلنى





قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



قال الفنان محمد هنيدي، إنه فى أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى ياحمادة عايزينك في شوت".